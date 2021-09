Niente fiere per Sergio Bonelli nel 2021, ma c’è la mostra Bonelli Story

La casa editrice Sergio Bonelli ha deciso, dopo un’attenta valutazione, di non partecipare a nessun evento in stand o manifestazione nei restanti mesi di questo 2021. Unica eccezione? L’imminente mostra, intitolata Bonelli Story, che aprirà alla Fabbrica del Vapore di Milano il prossimo 8 ottobre.

La decisione di Sergio Bonelli

Quali sono le motivazione dietro questa scelta della casa editrice leader del settore fumettistico Italiano? Un’attenta valutazione della situazione pandemica attuale e dei rischi che ancora sussistono nell’adesione ad attività quali manifestazioni fumettistiche e stand in presenza.

Per questo Sergio Bonelli ha deciso di non partecipare con un loro stand ad alcun evento per tutto il 2021 per garantire la sicurezza sia dei lettori sia dei loro autori, collaboratori e dipendenti coinvolti in questo tipo di attività.

L’unica eccezione è stata la mostra Bonelli Story, creata per celebrare gli 80 anni di attività della casa editrice, curata dalla redazione di Sergio Bonelli Editore con Gianni Bono e COMICON, in coproduzione col Comune di Milano, e vincitrice dell’avviso pubblico “Promozione Fumetto 2021” promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura.

Nel pieno rispetto delle normative vigenti, la mostra aprirà l’8 ottobre e si svolgerà dentro la Fabbrica del Vapore di Milano e sarà un’occasione unica per ripercorre la nascita di tutti gli eroi della casa editrice, i suoi sogni di carta e scoprirne il futuro, tra fumetti e cinema, cartoni animati e serie Tv.

Cosa potremo trovare quindi all’interno della Bonelli Story? Un ampio numero di tavole originali, opere di oltre 200 disegnatori, affiancate da apparati multimediali, filmati e materiali rari con Tex in prima fila, seguito da Dylan Dog, icona pop in edicola da 35 anni, Martin Mystère, Mister No, Julia, Dampyr, Nathan Never, di cui ricorre il trentennale, Zagor che festeggia quest’anno 60 anni, ma anche eroi più recenti come Dragonero e le nuove produzioni del Bonelli Cinematic Universe, come quella dedicata a Dampyr, un evento internazionale di Bonelli Entertainment, in coproduzione con Brandon Box e Eagle Pictures.

La mostra sarà inoltre affiancata da un catalogo e da un calendario di appuntamenti che sarà presto presentato sul sito ufficiale di Bonelli Story.

