Le voci erano nell’aria da mesi, ma l’ufficialità è arrivata soltanto nei giorni scorsi grazie a un’intervista ai microfoni di Esquire Italia. Niente più Luca Marinelli nei sequel di Diabolik, diretti ancora una volta dai Manetti Bros. Al suo posto ci sarà l’italo-canadese Giacomo Gianniotti, noto per le sue apparizioni nelle serie TV Grey’s Anatomy e Station 19.

Niente più Luca Marinelli nei sequel di Diabolik

Un cambio attoriale che, stando alle parole dei registi, è dipeso da nuovi impegni contrattuali di Marinelli e dal risvolto della pandemia, che ha costretto l’uscita del primo film a essere spostata di un anno. Diabolik è arrivato nelle sale il 16 dicembre 2021, accolto in maniera mista da critica e pubblico (leggete qui la nostra recensione).

L’iconico personaggio creato dalle sorelle Giussani non è nuovo a indossare mille volti. Il cambio di attore, dunque, non dovrebbe trarre in confusione gli spettatori. Gianniotti ha paragonato il suo casting a quello dei film di James Bond, spiegando come i nuovi sequel di Diabolik avranno più scene d’azione rispetto al primo e richiederanno maggiori stunt.

Ma non è tutto, perchè i due nuovi film fungeranno da vera e propria “origin story” del re del terrore, spiegando come sia nata la sua figura e dove sia cresciuto. Classe 1989, Giacomo Gianniotti ha recitato anche in La Bomba, diretto da Giulio Base, e Race – Il Colore della Vittoria, diretto da Stephen Hopkins.

Il primo film di Daibolik, invece, è stato basato sul terzo albo della prima serie, intitolato L’arresto di Diabolik, celebre per via della prima apparizione di Eva. Pur avendo ricevuto un’accoglienza alquanto tiepida al box-office, il film ha ottenuto ben 11 candidature ai Premi David di Donatello 2022, tra cui miglior sceneggiatura non originale, miglior attrice protagonista e miglior canzone originale.

Nonostante l’assenza di Marinelli, nei seguiti dovrebbero tornare Miriam Leone e Luca Mastandrea nuovamente nei panni di Eva Kant e dell’ispettore Ginko. Al momento non è ancora stata fissata una data di uscita di Diabolik 2 e 3.