Night King, la nuova figure 1/6 di ThreeZero

Night King è la nuova figure proposta dall'azienda ThreeZero che prosegue la prolifica line up tratta dalla serie Game of Thrones.

Night King è la nuova figure proposta dall’azienda ThreeZero – leader del settore e specializata in figure in scala 1 a 6 – che prosegue la prolifica line up tratta dalla serie Game of Thrones che proprio quest’anno è giunta al termine. Tra le varie licenze di proprietà ThreeZero ci sono anche titoli come The Walking Dead, Breaking Bad e Better Call Saul.

La lotta per il potere tra sette casate nobiliari provoca massacri e disastri, lasciando la popolazione nella povertà e nel degrado, mentre il mondo è minacciato dall’avvento di un’era glaciale che risveglia forze oscure e creature leggendarie. Tra questi vi è il Knight King, tradotto in italia come Re della Notte. Il Re della Notte è un personaggio immaginario della serie televisiva Il Trono di Spade, presente dalla quarta all’ottava e ultima stagione. È interpretato da Richard Brake e Vladimir Furdik. È il re degli Estranei, nonché primo e più potente della sua razza, e comandante in capo dell’armata dei non-morti capace di resuscitare i morti e aggiungerli alle sue schiere.

Alta quasi 33 cm, chiaramente in scala 1/6, sarà realizzata con abiti in stoffa e altri materiali per ricreare fedelmente l’outfit del terrificante Re degli estranei. Grazie ai numerosi punti di snodo sarà possibile far assumere al personaggio la posa che più vi soddisfi. All’interno della confezione saranno presenti due mani intercambiabili per far impugnare i due soli accessori presenti, la lancia e la spada di ghiaccio.

Night King si aggiunge alle numerose uscite già disponibili ed è al momento in preordine su Sideshow al prezzo di 198 Dollari con uscita stimata per il mese di Agosto 2020. Decisamente un prodotto interessante per gli appassionati della fortunata serie HBO che vorranno sicuramente ricreare la scena in cui … ops, meglio non rovinarvi la sorpresa se siete tra quelli che si gusteranno la serie in Bluray.