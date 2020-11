Nightmare – Dal Profondo della Notte: l’edizione blu-ray del film di Wes Craven

Nightmare – Dal Profondo della Notte è un classico del genere horror, uno dei film più citati di sempre e che ha tormentato gli incubi (è proprio il caso di dirlo n.d.r.) di milioni di giovani dal 1984 fino ai giorni nostri. Wes Craven è la mente dietro la realizzazione di Freddy Kueger, il mostro dei mostri, che oggi rivive in un’edizione blu-ray assolutamente imperdibile targata Warner Bros..

L’edizione blu-ray, oltre a contenere il film rimasterizzato e reso molto godibile e fluido, contiene molti contenuti speciali imperdibili che fanno chiarezza e aggiungono ancora più interrogativi alla storia di Freddy Krueger e delle sue sfortunate vittime. Bene o male, tutti conosciamo la storia dello spaventoso Freddy Krueger, l’uomo dal volto sfigurato che, a causa degli orrori commessi quando era in vita, è condannato ad essere un demone che perseguita nei sogni le sue giovani vittime.

Il Film Nightmare – Dal Profondo della Notte

Il Film Nightmare – Dal Profondo della Notte è il primo film della saga dedicata al personaggio di Freddy Krueger. La pellicola getta le basi per la comprensione della storia che legherà tutti i film che fanno capo alla serie Nightmare. In questo specifico caso, la storia segue le vicende di Nancy e del suo gruppo di amici che, improvvisamente, viene perseguitato, all’interno dei loro sogni, da un essere mostruoso, con il volto sfigurato e un grande guanto pieno di coltelli indossato sulla sua mano destra. Nancy e i suoi amici cercheranno di comprendere la verità che si cela dietro questa oscura e spaventosa figura assetata di sangue e vendetta. Sarà una difficile missione da portare a termine, soprattutto per la pressione psicologica che i ragazzi dovranno subire, anche per la mancanza, ovviamente, di sonno.

Il franchise nato dal film di Wes Craven del 1984, è diventato un vero e proprio cult per gli amanti del genere horror anni Ottanta. Sono ben sei i film realizzati con protagonista Freddy e il suo guanto tagliente, ma se contiamo anche Nightmare – Nuovo Incubo, Freddy Vs Jason e il remake del primo film Nightmare – On Elm Street, i film arrivano a nove e regalano emozioni altalenanti, non raggiungendo sempre l’apice del terrore, anzi. Alcuni dei film della saga potevano essere evitati, ma il primo film è assolutamente imperdibile e la nuova edizione Warner non può assolutamente mancare nella vostra videoteca personale.

Oltre a contenere il film Nightmare – Dal Profondo della Notte, il blu-ray contiene molti contenuti speciali che potete trovare descritti di seguito.

Contenuti Speciali

Commenti Tecnici, Aneddoti Divertenti, Extra

I due commenti tecnici di questo film sono una vera e propria chicca, grazie a questo riusciamo a scoprire cosa si cela dietro la realizzazione del film. I commenti sono fatti da Wes Craven in persona che ci conduce per mano nella comprensione più profonda di una delle sue pellicole più emblematiche e famose. Gli aneddoti divertenti e alcuni extra si possono attivare durante la visione del film, questi compariranno sotto forma di sottotitoli e sono davvero molto piacevoli perché approfondiscono e alleggeriscono anche la tensione che il film dà allo spettatore.

Vi consigliamo di attivarli, però, solamente se avete già visto il film e volete approfondire determinati passaggi. Ai neofiti che ancora non conoscono la saga o che, semplicemente, non la ricordano bene, consigliamo prima la visione del film e poi un rewatch in cui vengano inseriti tutti gli extra e i commenti tecnici.

L’Eredità Horror della New Line

New Line Cinema, partita come casa di produzione indipendente e di nicchia, producendo per lo più film horror, è diventata leader nel settore, accaparrandosi anche la produzione della trilogia de Il Signore degli Anelli. Ma Nightmare ha cambiato e rivoluzionato totalmente la storia di New Line.

Negli anni in cui la saga raggiungeva il massimo successo, la casa di produzione assumeva sempre più potere nel panorama cinematografico internazionale. Il breve documentario ripercorre la storia di New Line dal film di Wes Craven passando per altri grandi successi degli anni Novanta e l’inaspettato successo di Blade e Seven di David Fincher, il film thriller che rivoluzionò genere e pubblico.

Le Origini degli Incubi di Wes Craven

Questo documentario approfondito, parla di come Wes Craven si sia approcciato al genere horror e di come alcune scelte della sua vita siano proprio state condizionate dalla sua visione della realtà. Il concetto di Incubo, per Craven, diviene di profonda importanza e genera molta inquietudine nel regista, al contempo molto fascino. Gli esperti e i critici, chiamati a prendere parte alle interviste contenute in questo documentario, approfondiscono la tematica degli incubi. Tanti sono anche i riferimenti e i parallelismi che si possono fare con le antiche culture celtiche, con la bibbia e anche con culture lontane da noi sia per tempo storico, sia per distanza geografica.

Nel documentario si parla di alcune civiltà antiche abituate ad educare i più piccoli a compiere dei sogni lucidi. Il regista e gli altri intervistati, poi, riflettono anche sul perché l’essere umano debba sognare. Sono molti i riferimenti culturali in questa serie di interviste molto interessanti che fanno riflettere il lettore sull’importanza del sogno della cultura di tutti i tempi. Sicuramente questo è il documentario più interessante contenuto nell’edizione blu-ray della Warner, vale davvero la pena riflettere e comprendere l’importanza dei sogni nella cultura popolare, non solo nel film di Wes Craven.

Never Sleep Again: Making Of

Nightmare è una pietra miliare del cinema horror, iconico anche grazie alla caratterizzazione del personaggio principale, Freddy Krueger. Egli è assolutamente emblematico ed è diventato un mostro classico della storia del cinema, al pari di Dracula e La Creatura di Frankenstein. Questo making of spiega tutti i retroscena della realizzazione del film e anche tutti gli antecedenti culturali del grande regista Wes Craven, la sua formazione e la sua crescita personale e professionale, fondamentale per comprendere la vera essenza della pellicola horror in questione.

Inoltre, grazie a questo documentario, veniamo anche a conoscenza del fatto reale che ha ispirato Wes Craven per la realizzazione del film. Il compianto regista lesse un articolo del Los Angeles Time che parlava di un ragazzo di origini cambogiane, rifugiatosi negli Stati Uniti insieme alla sua famiglia. Questo giovane era perseguitato da orribili incubi che lo avevano condotto al rifiuto totale del sonno. Il ragazzo utilizzava molta caffeina per rimanere sveglio (proprio come fanno i protagonisti del film) ma, la grande preoccupazione dei genitori per la sua mancanza di sonno, indusse il padre a somministrargli dei sonniferi, contro la volontà del ragazzo.

Il giovane cambogiano infatti, ripeteva ai genitori di essere perseguitato e che si fosse addormentato sarebbe morto. Accadde proprio questo, il giovane, una volta addormentatosi, morì nel cuore della notte dopo aver rotto il silenzio del sonno con un urlo straziante.

Finali Alternativi

L’edizione blu-ray di Nightmare – Dal Profondo della Notte offre ben tre finali alternativi imperdibili. Abbiamo un finale pauroso dalla durata di un minuto e trentanove secondi, un happy end improbabile e molto divertente che dura un minuto e mezzo e, infine, il finale che avrebbe voluto il nostro caro Freddy… potete immaginare di cosa si tratti.

Ovviamente non ci lanceremo in spoiler su questi finali alternativi e vi invitiamo all’acquisto del blu-ray per scoprire tutti i contenuti speciali, i commenti e rivivere, semplicemente, l’avventura di Nancy e i suoi amici che lottano contro lo spietato demone Freddy Krueger.