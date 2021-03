Nike fa causa ai creatori delle scarpe di Satana di Lil Nas X

Nike annuncia che farà causa a MSCHF Product Studio, la società che ha collaborato con Lil Nas X per realizzare le cosiddette 666 Satan Shoes, a causa delle “alterazioni” del prodotto Nike originale.

Secondo l’azienda, le suddette scarpe create dal rapper hanno portato molti consumatori a pensare che Nike fosse affiliata al satanismo, arrivando addirittura a boicottare il marchio. La dichiarazione ufficiale parla anche delle alterazioni del suo prodotto, affermando che esse includano l’aggiunta di inchiostro rosso e sangue umano all’interno della suola, l’aggiunta di dettagli a tema satanico ricamati in rosso, l’aggiunta di un pentagramma in bronzo ai lacci e una nuova fodera per le calze, oltre all’appellativo di “scarpe di Satana”.

Il collettivo artistico MSCHF ha confermato che l’uscita delle 666 Satan Shoes vendute al dettaglio a 1.018 $ al paio è andata molto bene, andando esaurite in meno di un minuto. Lo studio ha anche confermato che ogni scarpa conteneva una goccia di sangue umano proveniente dai membri dello studio stesso, affermando che amano sacrificarsi per la propria arte.

Il lancio delle sneakers faceva parte di una campagna promozionale collegata alla recente uscita del video musicale di Lil Nas X per il suo ultimo singolo, “Montero (Call Me By Your Name)“, in cui interpreta un personaggio che seduce il diavolo prima di prendere il controllo delle sue corna.