Nike presenta il suo zaino a tema PlayStation

Dopo aver recentemente collaborato alla realizzazione di un paio di sneakers celebrative ed a tiratura limitata, Nike e il marchio PlayStation uniscono nuovamente le forze per il lancio di un bellissimo e stiloso zaino a tema.

Lo zaino si va a inserire nella collaborazione che, da tempo, Nike e Sony stanno sviluppando per celebrare la prima storica console Sony.

Lo zaino richiama sia nel colore che nei dettagli la prima amatissima PlayStation, e pare sarà ben presto messo in commercio, quanto meno su suolo americano, al prezzo di circa 175 dollari.

Purtroppo, come spesso accade, non è dato sapere se il prodotto resterà vincolato al mercato statunitense, o se magari riuscirà ad arrivare anche in Europa.