No Paint No Play: Kyrae della Congrega della Lama di Morgwaeth

Nel mondo della pittura di miniature ci sono decine di sfumature (rima e battuta intese) che differenziano i pittori fra di loro. Alcuni dipingono per avere modelli per essere giocati, mentre altri lo fanno per il piacere di dipingere. Vincenzo lo fa per lavoro. Unitevi a Miniature’s Den mentre dipinge miniature da gioco o per il GDR a un livello da esposizione. Non lasciatevi intimidire dagli occhialoni, però, è sempre ben disposto a rispondere a domande ed aiutare nel chiarie dubbi.

No Paint No Play – 07/01/2021: Completamento di Lethyr

Nella puntata di giovedì 7, inizieremo Kyrae della Congrega della Lama di Morgwaeth. In questo episodio inizieremo il lavoro sulla guerriera, costruendo luci e ombre sul modello per poi concentrarci nel definire le scaglie della coda creando un effetto realistico. Inizieremo il lavoro partendo da una base di “zenithal primining”, che permette di creare un rapido effetto di luce su un modello primerato di nero, facendo si che le luci risultino più semplici da dipingere. Questa tecnica è consigliata specialmente ai pittori meno esperti, dal momento che permette di avere un idea di dove andranno posizionate le luci in modo molto semplice e naturale.

Dove vedere No Paint No Play

Per seguire in diretta la puntata di No Paint No Play, unisciti a noi ogni giovedi sul canale Twitch di Cultura POP a partire dalle 18:00. Consigli, richieste, tecniche ed ogni tipologia di domanda legata la mondo della pittura di miniature è ovviamente la benvenuta! Anche le proposte per la realizzazione di colorazioni speciali o pezzi particolari sono attese in modo da crescere con voi e presentarvi quello che più vi attira ed appassiona!