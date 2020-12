No Paint No Play: dipingiamo Lethyr della Congrega della Lama di Morgwaeth

Nel mondo della pittura di miniature ci sono decine di sfumature (rima e battuta intese) che differenziano i pittori fra di loro. Alcuni dipingono per avere modelli per essere giocati, mentre altri lo fanno per il piacere di dipingere. Vincenzo lo fa per lavoro. Unitevi a Miniature’s Den mentre dipinge miniature da gioco o per il GDR a un livello da esposizone. Non lasciatevi intimidire dagli occhialoni, però, è sempre ben disposto a rispondere a domande ed aiutare nel chiarie dubbi.

No Paint No Play – 17/12/2020: Completamento di Lethyr

Nella puntata di giovedì 17, completeremo Lethyr, una delle guerriere della Congrega della Lama di Morgwaeth. In questo episodio andremo a terminare l’incarnato. Inoltre rifineremo le parti che dovrebbero essere in metallo, usando la tecnica del metallo non metallico: un “gioco di prestigio” nel quale si fa credere allo spettatore di star guardando un oggetto in metallo mentre è dipinto con semplici colori acrilici, usati appositamente per creare effetti di luce ed ombra che simulano l’oro e l’argento.

Infine, ci occuperemo della pittura della basetta, andando a completare l’ambientazione ed il “mood” del modello.

Dove vedere No Paint No Play

Per seguire in diretta la puntata di No Paint No Play, unisciti a noi ogni giovedi sul canale Twitch di Cultura POP a partire dalle 18:00.