No Paint No Play: Ser Lancillotto

Nel mondo della pittura di miniature ci sono decine di sfumature (rima e battuta intese) che differenziano i pittori fra di loro. Alcuni dipingono per avere modelli per essere giocati, mentre altri lo fanno per il piacere di dipingere. Vincenzo lo fa per lavoro. Unitevi a Miniature’s Den mentre dipinge miniature da gioco o per il GDR a un livello da esposizione. Non lasciatevi intimidire dagli occhialoni, però, è sempre ben disposto a rispondere a domande ed aiutare nel chiarire dubbi.

No Paint No Play – 08/03/2021: Pittura di Lancillotto

Nella puntata di giovedì 04, proseguiremo il lavoro su Ser Lancillotto dal Kickstarter di Big Child Creative . In questo episodio proseguiremo il lavoro sul modello da 75 millimetri, molto più grande dei modelli a cui siamo abituati nel gioco da tavolo. L’esistenza di queste miniature è puramente a scopo espositivo, infatti vengono spesso dipinte e messe in mostra nei cabinati dei collezionisti di tutto il mondo. Oggi completeremo la pittura del pelo, usando tecniche di pittura molto avanzate, fra cui la texturizzazione del modello, creato l’illusione che il pelo sia vero e definito, piuttosto che qualcosa di scolpito. Ci imbarcheremo, inoltre, nel provare colori nuovi di pacca per Vincenzo: i colori Molotov.

Dove vedere No Paint No Play

Per seguire in diretta la puntata di No Paint No Play, unisciti a noi ogni giovedì sul canale Twitch di Cultura POP a partire dalle 18:00. Consigli, richieste, tecniche ed ogni tipologia di domanda legata la mondo della pittura di miniature è ovviamente la benvenuta! Anche le proposte per la realizzazione di colorazioni speciali o pezzi particolari sono attese in modo da crescere con voi e presentarvi quello che più vi attira ed appassiona!