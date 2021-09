No Time to Die 007, il trailer finale conferma la data di uscita

No Time to Die, il prossimo film dedicato al personaggio di James Bond (l’ultimo con Daniel Craig nei panni dell’agente segreto 007), è stato rimandato più volte a causa dell’emergenza sanitaria mondiale che ha messo in ginocchio le sale cinematografiche di tutto il mondo, costringendo al rinvio un gran numero di progetti destinati al grande schermo. L’anteprima del film era infatti originariamente prevista per le sale cinematografiche il 3 aprile 2020. L’attesa ora sembra finalmente essere giunta al termine, visto che la pellicola è attesa nei cinema italiani a partire dal prossimo 30 settembre di quest’anno, come confermato dal trailer finale del film diretto da, visionabile poco sotto.

L’ultimo trailer di No Time To Die prima dell’uscita nei cinema conferma la trama che farà da sfondo alle vicende di questo capitolo finale: vediamo Bond godersi una vita tranquilla in Giamaica dopo essersi ritirato dal servizio attivo, ma la quiete è destinata a finire non appena Felix Leiter, agente della CIA e amico di 007, si presenta alla sua porta chiedendogli aiuto. Questa volta la missione sembra davvero ad alto rischio: liberare uno scienziato rapito da alcuni sequestratori capeggiati da un villain di nome Safin in possesso di una nuova e pericolosa tecnologia in grado di mettere in pericolo il mondo intero.

Prodotto da Michael G. Wilson e Barbara Broccoli, No Time to Die vede nel cast anche star del calibro di Léa Seydoux, Ralph Fiennes, Rami Malek e Naomie Harris, oltre a Ben Whishaw, Rory Kinnear, Jeffrey Wright, Dali Benssalah, Billy Magnussen, Ana De Armas, David Dencik e Lashana Lynch. Fukunaga ha preso parte anche alla stesura della sceneggiatura assieme a Phoebe Waller-Bridge, Neal Purvis e Robert Wade. Se volete rinfrescarvi la memoria in attesa del nuovo capitolo della saga di 007, trovate in offerta il cofanetto completo da collezione dedicato a James Bond (con ben 24 Blu-ray).