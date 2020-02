No Time to Die: scene inedite nel nuovo spot del film

In occasione dell’importantissimo evento NBA All-Star che si è tenuto negli USA, è stato svelato al pubblico un entusiasmante spot dedicato al nuovo film di James Bond, che debutterà nelle sale cinematografiche nel mese di aprile. Ebbene, nel corso del breve video di No Time to Die, che vede ancora una volta Daniel Craig nei panni dell’agente 007, vengono mostrate non solo scene già viste del trailer ufficiale, ma anche alcune scene aggiuntive, inedite, mai viste prima.

Infatti, finalmente, nel corso dello spot pubblicato recentemente, e che troverete di seguito, è possibile vedere in azione l’Agente Paloma interpretata dall’attrice cubana Ana de Armas. Motivo per il quale, tutti coloro i quali non vedono l’ora di assistere al debutto del nuovo film, apprezzeranno moltissimo quest spot. Nonostante i dettagli in merito al nuovo film di James Bond siano veramente pochi, grazie alla sinossi ufficiale è stato possibile comprendere che gli eventi, in No Time to Die, riprenderanno alcuni anni dopo quelli che si sono svolti in Spectre.

Dunque, i molti fan, sapranno bene che le vicende nel nuovo film vedranno l’agente Bond mentre – ritiratosi in Giamaica – si gode le sue vacanze. Tuttavia, sarà costretto a “tornare a lavoro” per affrontare una situazione alquanto complicata e insidiosa. Infine, ricordiamo che nel nuovo film No Time to Die, vedremo in azione – oltre a Daniel Craig nei panni di James Bond – anche Ralph Fiennes, Naomie Harris, Léa Seydoux, Ben Whishaw insieme a Christoph Waltz. Inoltre non mancheranno Rami Malek, Ana de Armas e Lashana Lynch.

Sinossi

“Bond ha abbandonato gli impegni in prima linea e si gode una tranquilla vita in Giamaica. La sua pace ha vita breve dopo che il vecchio amico Felix Leiter della CIA si palesa con una richiesta d’aiuto. La missione ha l’obiettivo di recuperare uno scienziato rapito e si rivela molto più complessa di quanto atteso: Bond sarà messo alla prova da un misterioso nemico dotato di una nuova arma tecnologica.”