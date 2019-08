Noah Hawley: il film sul Dottor Destino è stato sospeso

Noah Hawley ha rilasciato un'intervista a Deadline in cui parla del film dedicato al Dottor Destino che è stato sospeso

I Fantastici 4 arriveranno nel MCU, ma che ne sarà del film sul Dottor Destino?

L’incarnazione cinematografica dei Fantasitici 4 ha sempre rappresentato per la Marvel una costante delusione. Uno dei team di punta della Casa delle Idee ha sempre disatteso le aspettative del pubblico e dei suoi produttori, non riuscendo mai ad emergere ritagliandosi uno spazio nel cuore dei fan.

Nei diversi tentativi di rilanciare il franchise negli anni è stato coinvolto anche Noah Hawley, conosciuto per aver creato le serie tv di Fargo e Legion. Lo showrunner di queste due serie tv di culto avrebbe messo a disposizione il suo approccio narrativo non convenzionale, lavorando ad una sceneggiatura che avrebbe visto come protagonista Victor Von Doom.

Hawley ha lavorato alla sceneggiatura per diverso tempo, e secondo diverse fonti il ruolo del protagonista avrebbe visto nuovamente Mads Mikkelsen vestire i panni del Dottor Destino, tuttavia i recenti sviluppi tra Disney e Fox hanno portato Marvel Studios, durante il panel dello scorso San Diego Comic Con, ad annunciare per il futuro, un nuovo film dedicato ai Fantastici 4.

Questo annuncio ha portato all’inevitabile sospensione del progetto dedicato all’iconico cattivo.

In un’intervista rilasciata a Deadline (leggila qui) Hawley ha parlato del suo lavoro di sceneggiatore sulle serie che lo vedono coinvolto e del progetto del film di Doctor Doom.

Hawley ha infatti dichiarato che la sceneggiatura del film sarebbe completa e che con la conclusione di Legion avrebbe potuto prendersi una “vacanza” dalla Marvel.

Nonostante la sceneggiatura completa e la disponibilità dello scrittore nel realizzare questo progetto, alla Marvel sembrano infatti avere già altri piani che coinvolgeranno i personaggi, a prescindere dall’apprezzamento per il lavoro dello sceneggiatore.

Nonostante questo Hawley cercherà di portare avanti questo progetto nel prossimo futuro, qualora si presenti la giusta opportunità.

Anche se sappiamo che nei prossimi anni potremo vedere nuovamente al cinema le gesta di Mr. Fantastic, la Donna Invisibile, la Cosa e la Torcia Umana, al momento non ci sono stati annunci legati alla produzione di questo nuovo film e soltanto il tempo saprà dirci se Hawley sarà stato in grado di convincere gli studios.