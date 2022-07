Lo avevamo intuito già nella terza stagione di Stranger Things, quando Will si era dimostrato geloso del suo migliore amico, Mike. Ora, dopo aver visto la quarta stagione della serie creata dai fratelli Duffer, è ancora più evidente che il sentimento di Will nei confronti di Mike sia di natura più profonda. Lo abbiamo capito quando, parlando con Mike nel furgoncino di Argyle, Will ha iniziato a piangere nell’atto di spronare il suo amico a stare accanto a Undici durante la lotta finale contro Vecna. Si tratta del più grande riferimento ai sentimenti di Will nella quarta stagione di Stranger Things. Quest’ultimo, mostrando al suo amico un disegno da lui realizzato e parlando di ciò che Mike significa per la sua ragazza, Undici (Millie Bobby Brown), in verità si riferiva a sé stesso. Come ha sottolineato Schnapp, lo scopo della suddetta scena era proprio quello di risolvere completamente la questione della sessualità di Will in Stranger Things, quindi del suo essere gay e del suo affetto per Mike.

I personaggi sul furgoncino di Argyle

È confermato: Will è gay in Stranger Things

Le speculazioni sulla sessualità di Will ci sono da anni, tanto che alcuni componenti del team creativo di Stranger Things avevano detto che la situazione sarebbe stata chiarita nella quarta stagione, e così è stato. Ora abbiamo la conferma, e arriva proprio dalla star di Stranger Things, Noah Schnapp, interprete di Will Byers. Nel corso di un’intervista con Variety, l’attore ha rivelato che il suo personaggio è gay e innamorato del suo migliore amico Mike.

Di seguito potete leggere le parole di Noah Schnapp, riportate da screenrant.com, per confermare che il suo personaggio, Will, è gay nella serie Stranger Things:

È stato accennato nella prima stagione: è sempre stato gay, ma non l’avete mai saputo davvero. È solo lui che cresce più lentamente dei suoi amici? Ora è più grande, e l’hanno resa una cosa molto reale. È chiaro al 100% che è gay e ama Mike. Penso che sia stato fatto in un modo molto bello. Tante persone si avvicinavano a me quando ero a Parigi. Un uomo di 40 anni mi ha raggiunto e ha detto: ‘Wow, il personaggio di Will mi ha fatto sentire così bene. Mi ci sono relazionato così tanto. È esattamente come ero da bambino’. Ero così felice di sentirmelo dire. Stanno scrivendo un personaggio credibile, con un vero viaggio e una vera lotta da affrontare, e lo stanno facendo davvero bene. Penso che per la stagione 4 si trattasse semplicemente di me che interpreto questo personaggio che ama il suo migliore amico ma si trova in difficoltà nel capire se verrebbe accettato o no, e prova la sensazione che sia un errore e di non appartenere a quel mondo.

