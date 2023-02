Nobara Kugisaki, è l’ultima figure arrivata in redazione che andremo a recensire, tratta da Jujutsu Kaisen prodotta da Bandai e Tamashii Nations per la sua linea di statue Figuarts Zero. Le precedenti uscite, che abbiamo già recensito sulle pagine di Cultura Pop, avevano come soggetti il protagonista Yuji Itadori (Black Flash), lo spirito maledetto Sakuna e Megumi Fushiguro compagno di scuola di Itadori e Nobara.

Il personaggio

Nobara Kugisaki è un personaggio dell’anime o manga “Jujutsu Kaisen”, scritto e disegnato da Gege Akutami, è una studentessa della Scuola di Arti Jujutsu di Tokyo, un’istituzione che addestra gli studenti a combattere i demoni. Nobara è una giovane ragazza dai capelli rossi e gli occhi verdi, dotata di un forte senso dell’onore e del dovere. E’ anche molto coraggiosa e determinata, e non ha paura di mettersi in pericolo per aiutare gli altri. La sua abilità principale consiste nel trasformare le sue unghie in spine, con le quali può scagliare attacchi a distanza o usarle come armi da combattimento ravvicinato. La sua personalità è molto forte e determinata, spesso è in grado di rimanere calma anche nei momenti di tensione. E’ un personaggio molto interessante e ben sviluppato, con una storia personale complessa che viene gradualmente svelata nel corso del tempo.

La confezione

La figure di Nobara Kugisaki della linea Figuarts Zero è presentata in una confezione a finestra frontale che mostra una parte della statua all’interno. Il box di forma quadrata è realizzato in cartone rigido e presenta il design e le illustrazioni della serie anime o manga dal quale la figure proviene. La grafica è identica a tutte e quattro le precedenti uscite della linea Jujutsu Kaisen, non andandola a snaturare e dando una continuità stilistica. Come da tradizione nel frontespizio vediamo gli immancabili loghi di Bandai Spirits, Tamashii Nations, il nuovo logo Bandai Namco, il classico logo della linea Figuarts Zero, concludendo con il bollino olografico di Tamashii Nations che certifica il prodotto come originale. Nella parte posteriore troviamo quattro immagini di Nobara che ci mostrano i vari dettagli della statua. Una volta aperta la scatola, la statua è contenuta all’interno di due blister trasparenti e da uno strato di pellicola che servono per proteggerla da eventuali danni o urti durante il trasporto.

Nobara Kugisaki – Figuarts Zero

La figure di Nobara Kugisaki della linea Figuarts Zero è una statuetta realizzata in PVC (policloruro di vinile) che misura circa 17 cm di altezza. La statica riproduce fedelmente il personaggio dell’anime o manga dalla quale proviene, dando particolare attenzione ai dettagli del costume e delle espressioni del viso. Nobara è raffiguarata mentre esegue il suo attacco appoggiata su un tronco d’albero, circondata da delle lingue di fuoco azzurre con bordi neri realizzate in pvc semi trasparente. La sua arma principale è un martello di metallo decorato con un cuore. Può usarlo per attaccare i suoi avversari a distanza ravvicinata, ma più spesso lo usa per colpire e lanciare chiodi infusi di energia maledetta contro i suoi avversari da lontano. Il martello è anche essenziale per attivare la sua tecnica di Risonanza, che si attiva quando Nobara colpisce il suo chiodo nell’effigie per il bersaglio. La statua dal punto di vista della scultura è molto ben realizzata, dando grande attenzione per la realizzazione degli abiti e delle fiamme. Se proprio dobbiamo andare a guardare il pelo nell’uovo, potremmo andare a trovare alcune imperfezioni di sbavatura nella colorazione ma niente di così irrimediabile a livello visivo.

Conclusioni

In conclusione questa figura di Nobara Kugisaki della linea Figuarts Zero è un’ottima scelta per i fan dell’anime o del manga che vogliono aggiungere un pezzo di alta qualità alla loro collezione. Nel complesso, abbiamo tra le mani delle ottime proposte per gli amanti di Jujutsu Kaisen, la statua ha fatto breccia nei nostri gusti personali grazie ad una rappresentazione azzeccata e dalla forte componente dinamica, l’utilizzo degli effetti a forma di fiamma non fa che accrescerne l’impatto visivo accanto a tutte le precedenti uscite.

La figure di Nobara Kugisaki sarà presto disponibile nei negozi a un prezzo indicativo di 79.90 €. Tamashii Nations è distribuita in Italia da Cosmic Group.