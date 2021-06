Noise: annunciato il live-action con gli attori di Death Note

La Warner Bros. Japan ha annunciato ufficialmente l’inizio della produzione di un adattamento cinematografico live-action del manga Noise di Tetsuya Tsutsui. Le riprese si sono svolte da ottobre a novembre dello scorso anno.

Il film è previsto per 2022 a data ancora da definirsi e avrà come protagonisti Keita Fujiwara (a sinistra nell’immagine sotto) nel ruolo di Keita Izumi e Ken’ichi Matsuyama (a destra) nel ruolo di Jun Tanabe. I due attori hanno già recitato nei film live-action di Death Note, tratto dall’omonimo manga pubblicato in Italia dalla Planet Manga.

Per quanto riguarda lo staff Ryūichi Hiroki sta dirigendo il film mentre Shō Kataoka sta scrivendo la sceneggiatura. Yoshihide Ōtomo sta componendo la musica.

Il manga di Noise

Tetsuya Tsutsui ha iniziato la serializzazione di Noise sulle pagine della rivista Grand Jump edita da Shueisha dal 6 dicembre 2017 al 22 gennaio 2020. I 23 capitoli dell’opera sono stati in seguito raccolti in tre volumi.

Il manga è un thriller ambientato in una città rurale di caccia che ha sofferto di una costante diminuzione della popolazione a causa dell’invecchiamento e della migrazione nel corso degli anni.

In Italia Noise è stato pubblicato dalla casa editrice J-POP, come le altre opere dell’autore, Manhole, Prophecy, Poison City e Duds Hunt, Reset, sia in cofanetto sia in volumi singoli.

La storia prende vita in una cittadina di campagna che soffre di una popolazione in costante calo a causa dell’invecchiamento e della migrazione nel corso di molti anni. Ma quando un agricoltore locale inizia a produrre un prodotto noto come “fico nero”, che diventa di moda e virale sui social, denaro, opportunità e l’attenzione della stampa non tardano a ricomparire. È allora che Izumi Keita, custode di una piantagione di fichi neri, incontra un uomo dall’aria e il passato misteriosi e dagli scopi poco chiari...

