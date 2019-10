Nome in Codice, arriva l’edizione a tema The Simpsons

In uscita negli Stati Uniti una nuova versione tematica del party game Nome in Codice: Codenames: The Simpsons, che celebra i 30 anni della serie animata.

Codenames, il party game di carte di grande successo progettato da Vlaada Chvatil, edito da The OP Games e pubblicato in Italia da Cranio Creations con il titolo di Nome in Codice, sta per mostrarsi nuovamente con un’altra edizione tematica tutta dedicata alla famiglia più amata dalla TV: I Simpson.

Dopo Nome in Codice: Disney (in uscita in Italia a fine mese) e Codenames: Harry Potter (ancora inedito da noi), giusto per citare un paio di edizioni tematiche, tocca ora a Codenames: The Simpsons: la commedia animata più longeva di sempre celebrerà dunque trent’anni di esilaranti e disfunzionali vicende famigliari con uno dei migliori party game da tavolo, giusto in tempo per le prossime vacanze.

Il divertente e facile da imparare gioco cooperativo di deduzione di parole e immagini per 2-8 giocatori sarà caratterizzato dai più amati personaggi della serie I Simpson, tra cui Homer, Marge, Bart, Lisa, Maggie, il Sig. Burns, Ned Flanders, il Preside Skinner, Krusty il Clown, Moe, Milhouse, Ralph Winchester, il Capo Winchester, il Ragazzo dei Fumetti e molti altri ancora.

In Codenames: The Simpsons, i giocatori dovranno aiutare i loro compagni di squadra a individuare degli agenti segreti che sono nascosti in una griglia contenente riferimenti della serie I Simpson, usando solo indizi formati da una sola parola.

In Codenames: The Simpsons, due squadre competeranno per vedere chi riuscirà a contattare per prima tutti i propri agenti segreti. Gli Spymaster, i capi squadra, forniranno ai propri compagni degli indizi che li guidino verso più carte possibili sul tabellone. I compagni di squadra dovranno cercare di indovinare le parole del colore giusto, provando a evitare quelle che appartengono alla squadra avversaria.

In uscita oltreoceano durante le festività natalizie, Codenames: The Simpsons avrà un costo consigliato di $ 24.95.