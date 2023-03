Avete visto Black Panther: Wakanda Forever al cinema e desiderate avere sulla mensola la versione fisica del film, o non avete avuto modo di guardarlo e ora volete recuperarlo comodamente seduti nel divano di casa vostra? Ebbene, oggi è l’occasione perfetta per voi, dato che la magnifica steelbook dedicata alla pellicola Marvel è scontata del 27% su Amazon!

Con soli 26,10€ potrete infatti portarvi a casa il cofanetto in edizione limitata di Black Panther: Wakanda Forever e, considerando che il suo prezzo di listino è 35,99€, si tratta di un risparmio di quasi 10,00€. Vista l’esclusività della steelbook vi consigliamo di approfittare dello sconto il prima possibile, dato che potrebbe esaurire in men che non si dica.

La steelbook presenta all’esterno una magnifica illustrazione realizzata da Dorothea Taylor e Orlando Arocena, la quale raffigura in primo piano Namor, antagonista principale del film nonché capo del regno sottomarino di Talokan. Vi sono poi alcuni dei suoi guerrieri, nonché dei disegni che ricordano lo stile tribale della nuova nazione introdotta in Wakanda Forever.

All’interno del cofanetto vi è poi un poster esclusivo, oltre che, ovviamente, i dischi in versione Blu-ray e DVD del film in risoluzione 4K, che vi consentiranno di ammirare il capolavoro di Ryan Coogler in tutta la sua magnificenza. Inoltre, potrete godere di alcuni contenuti speciali, come bloopers, scene eliminate, un commento audio dei produttori e molto altro. Insomma, si tratta di una steelbook veramente imperdibile per tutti i fan Marvel!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto.

