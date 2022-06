Gli studenti del liceo Hyosan stanno per tornare: nel primo giorno della sua Geeked Week Netflix ha annunciato che la seconda stagione di Non siamo più vivi (All of us are dead) si farà. Pubblicato un primo teaser e il poster della nuova stagione.

Cosa sappiamo sulla seconda stagione di Non siamo più vivi

Era solo questione di tempo. La prima stagione è stata un vero successo e, alla pari sempre di Squid Game, si è piazzata prima nelle classifiche delle serie più viste di Netflix in tutto il mondo con oltre 536,39 milioni di ore di streaming (Squid Game e La casa di carta 4 sono i primi 2).

Non solo, esattamente come era accaduto con Squid Game, la serie si è conclusa con un finale che ha tenuto tutti i fan con il fiato sospeso. Da quello che è successo è infatti possibile che alcuni studenti che credevamo morti in realtà siano vivi. Come infatti chi ha visto i primi episodi saprà bene, non tutti quelli che vengono morsi si trasformano in zombi. Nell’ultimo episodio quindi, Su Hyeok, On Jo, Dae Su, Hyo Ryung, Mi Jin e Ha Ri decidono di entrare in una zona di quarantena per trovare Nam Ra, metà umana metà zombi, che aveva deciso di separarsi dai compagni per evitare di metterli in pericolo. Quando la trovano la ragazza lascia intendere che ci potrebbero essere altri sopravvissuti all’apocalisse zombi, confermando anche che là fuori ci sono ancora tantissimi mostri.

Questo il poster della seconda stagione:

Nel cast della seconda stagione ritroveremo Park Ji-hoo, Yoon Chan-young, Jo Yi-hyun, Lomon, Yoo In-soo, Lim Jae-hyeok, Bae Hae-sun, Ahn Seung-gyun, Oh Hee-joon, Lee Eun-saem, Shin Jae-hwi, Kim Byung-chul, Yoon Byung-hee, Jo Dal-hwan, Son Sang-yeon, Lee Yoo-mi e Yang Han-yeol.

Ora, il teaser di Netflix non ci mostra purtroppo che cosa dobbiamo aspettarci dalla seconda stagione, ma visto le premesse della prima e il modo in cui si è conclusa, possiamo aspettarci una nuova stagione ricca di azione, adrenalinica che terrà gli spettatori col fiato sospeso fino alla fine: