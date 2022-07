Dopo il grande successo ottenuto dalla prima stagione di Peacemaker, spin-off di The Suicide Squad incentrato sul vigilante interpretato da John Cena, James Gunn è al lavoro su altre serie TV per HBO Max. Il sodalizio tra il regista e la piattaforma di streaming, dunque, continua alla grande.

James Gunn al lavoro su altre serie per HBO Max

A svelarlo è stato lui stesso in una recente clip trapelata sui social: “Al momento stiamo lavorando a tre show differenti per HBO Max, ma cuore e anima sono tutti su Peacemaker” ha dichiarato Gunn. La serie DC è stata infatti già rinnovata per una seconda stagione.

Non sappiamo se gli altri show siano collegati o meno a Peacemaker, ma diversi mesi fa si erano susseguite le voci di uno spin-off su Amanda Waller, sempre interpretata dal premio Oscar Viola Davis, e di un misterioso progetto con The Thinker di Peter Capaldi. Gunn non ha voluto commentare questi rumor, ma in passato aveva dichiarato che si sarebbe preso una pausa dal cinema per dedicarsi maggiormente al piccolo schermo.

Working on like three new shows pic.twitter.com/Ahc2fP5Hbn — D️ve (@DaveTheAnodite) July 14, 2022

Il regista sarà con molta probabilità presente al San Diego Comic Con di quest’anno per presentare il primo footage di Guardiani della Galassia Vol. 3, in uscita il 23 maggio 2023. C’è tanta attesa attorno a quello che sarà il capitolo conclusivo del franchise lanciato nel 2014 e che, secondo Chris Pratt, sarà un vero e proprio capolavoro. Karen Gillian (Nebula) ha però avvertito i fan spiegando come ci sarà un finale “agrodolce”.

Il film avrà un tono molto più oscuro rispetto ai precedenti e alzerà di molto la posta in gioco per tutti i personaggi coinvolti. La new entry del cast è Will Poulter nei panni del potente Adam Warlock. Prima dell’uscita del terzo capitolo arriverà su Disney+ uno speciale natalizio dedicato ai Guardiani, canonico e inserito all’interno dell’MCU: non sappiamo, però, quali protagonisti della squadra saranno presenti.