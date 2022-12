Grande aggiunta al cast di Ballerina, spinoff di John Wick le cui riprese sono attualmente in corso a Praga. Lionsgate ha infatti annunciato che Norman Reedus, veterano della serie The Walking Dead, farà ufficialmente parte del film, senza però specificare il suo ruolo. Lo spinoff non ha ancora una data di uscita precisa, ma a livello di timeline sarà ambientato tra gli eventi di John Wick: Chapter 3 e il quarto capitolo in arrivo il prossimo anno.

Ballerina: Norman Reedus nel cast dello spinoff di John Wick

Lionsgate si è detta orgogliosa di avere a bordo del franchise di John Wick un attore del calibro di Norman Reedus, spiegando come il suo impatto sarà fondamentale all’interno del film. Diretto da Len Wiseman, Ballerina vedrà Ana de Armas nei panni di un personaggio ancora ignoto, ma con molta probabilità si tratta di un’assassina appartenente al gruppo Ruska Roma, guidato dalla scuola di danza di Anjelica Huston, vista in John Wick: Chapter 3. Nel frattempo è stato pubblicato il trailer del quarto capitolo, in arrivo il 23 marzo 2023, che vedrà il sicario più famoso del grande schermo allearsi con Bowery King (Laurence Fishburne) per prepararsi alla guerra con l’organizzazione di assassini nota come The High Table dopo il cliffhanger del precedente capitolo. Nel cast ci saranno anche Donnie Yen, Bill Skarsgård, Shamier Anderson, Hiroyuki Sanada, Scott Adkins, Clancy Brown e Rina Sawayama.

Ballerina non sarà l’unica espansione del franchise. Arriverà infatti sul piccolo schermo The Continental, serie TV realizzata per Amazon Prime Video. Nello show gli spettatori seguiranno un giovane Winston (Colin Woodell) attraverso la sua ascesa nella malavita della New York degli anni ’70, dove combatterà i demoni del suo passato mentre tenta di prendere il controllo dell’iconico hotel, il Continental appunto, che funge da punto di incontro per i criminali più pericolosi del mondo.