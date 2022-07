Grandi notizie per i fan della celebre saga sci-fi. Al San Diego Comic-Con è stato mostrato il trailer della terza, e ultima, stagione di Star Trek: Picard, show incentrato sul celebre capitano interpretato da Patrick Stewart. Questa volta la nostalgia divampa potente dal momento che sono stati confermati diversi personaggi dell’equipaggio di The Next Generation, serie cult andata in onda dal 1987 al 1994 per un totale di sette stagioni.

Per iscrivervi al servizio di streaming Amazon Prime Video sfruttando anche i 30 giorni di prova, potete utilizzare questo link.

Il trailer della terza stagione di Star Trek: Picard

Fanno parte del cast Jonathan Frakes nei panni di William T. Riker, Marina Sirtis in quelli di Deanna Troy, Brent Spiner come Data, LeVar Burton come Geordi La Forg, Michael Dorn nei panni Worf, Michelle Hurd come Raffi Musiker, e infine Gates McFadden in quelli di Beverly Crusher.

Il loro ritorno era già stato anticipato mesi fa dal produttore Alex Kurtzman, spiegando come la loro inclusione non si sarebbe limitata a semplici cameo bensì avrebbero avuto un ruolo importante nel nuovo arco narrativo di Picard. Alla grande reunion manca però Weasly Crusher (Will Wheaton), il figlio della dottoressa Crusher, protagonista anche del tormentone ‘Shut up, Weasley.

La terza stagione di Star Trek: Picard debutterà in America su Paramount+, mentre in Italia arriverà su Amazon Prime Video. Nonostante la scelta di chiudere la serie dopo sole tre stagioni non abbia reso felici i fan, il produttore Akiva Goldsman ha confermato che sin dall’inizio i piani erano questi. Non sappiamo ancora la finestra di lancio.

Sir Patrick Stewart ritorna nel ruolo iconico di Jean-Luc Picard, che ha interpretato per sette stagioni in “Star Trek: The Next Generation”, e segue il leggendario personaggio nel capitolo successivo della sua vita. Nella seconda stagione sono stati affrontati anche i pericoli dei viaggi nel tempo, da sempre uno degli spunti narrativi più tradizionali della saga.