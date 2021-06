Notte Horror torna su Italia 1

Notte Horror, il mitico programma “contenitore” di film horror che ha letteralmente spopolato nelle notti estive degli anni ’80 e ’90, torna in programmazione, in chiaro, su Italia 1.

Stando a quanto riportato dalla pagina Facebook Horror Legends, Notte Horror tornerà a rendere più interessanti le afose nottate estive degli appassionati di cinema horror (e non solo!) a partire da martedì 22 giugno, ovviamente in seconda serata, proprio come faceva ormai più di venti anni fa.

Per chi non lo sapesse, o fosse stato ancora davvero troppo giovane all’epoca per ricordarsene, Notte Horror è un contenitore che mette in programmazione film spaventosi di ogni tipo, dai grandi classici fino alle ultime, sanguinolente, uscite.

Tutti i possibili generi della cinematografia horror potrebbero venir messi in onda in questo contesto, dai titoli blasonati e “impegnati” fino ad arrivare ai più deliranti Bmovies in circolazione, ovviamente spaziando tra le varie tipologie, slasher, teen horror e scifi orrorifica compresi, senza tralasciare monumenti della cultura pop, come le produzioni a “marchio” Zio Tibia, veri e propri capisaldi della sottocultura horror/geek di quegli anni.

La programmazione del nuovo corso di Notte Horror si apre con una scelta di titoli davvero niente male, comprendenti film come A Quiet Place, Annabelle 2, La Llorona e The Nun, ma ovviamente anche tanti altri ancora da svelare.

Non ci resta quindi, che preparare bibite e snack, e tenerci pronta per affrontare, di nuovo, spaventosi martedì notte su Italia 1, in compagnia di Notte Horror. Come ai cari vecchi tempi!