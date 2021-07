Nova: il puzzle che vi premia con uno spettacolo di luci

Esistono innumerevoli tipologie differenti di puzzle (ne trovate tantissimi in questa pagina su Amazon), ma Nadieh Bremer ne ha progettato uno davvero originale, coloratissimo e di certo appagante! Si tratta di Nova, una nuova tipologia di puzzle che ci fa capire che abbiamo posizionato correttamente un pezzo in un modo davvero eccentrico e d’effetto: illuminando la propria plancia con una festa di luci colorate.

Nova: le caratteristiche del puzzle che si illumina

Nadieh Bremer ha anche realizzato questo video che mostra nel dettaglio in che modo funziona il suo puzzle di luci colorate. Quando viene posizionato correttamente un pezzo sulla plancia, questa produce una “scintilla” che attraversa tutta la scacchiera: un modo intuitivo, originale ed esteticamente molto bello da vedere per capire immediatamente che si è fato un buon lavoro. Inoltre, più pezzi del puzzle sono stati inseriti, più elaborato diventa lo spettacolo di luci.

Un’altra delle caratteristiche principali di Nova è che, a differenza sei puzzle classici, non presenta alcun tipo di disegno sulle proprie tessere, che all’apparenza possono sembrare semplicemente tutte bianche.

Come si può leggere anche nella descrizione di Nova presente sul sito ufficiale del puzzle, ogni pezzo, dello spessore di 5 mm, è realizzato in acrilico semi-trasparente per fare in modo che attraverso di essi sia possibile intravedere una sezione del disegno sottostante, realizzato con uno spirografo. Il medesimo design è visibile nella parte inferiore della plancia, ricavato nel fondo della stessa mediante l’utilizzo di una fresa:

Questo effetto magico è ottenuto grazie all’impiego di un complesso reticolo di LED che è in grado di attivarsi visivamente in seguito al corretto inserimento di un pezzo del puzzle sulla plancia di gioco:

Per rilevare quando un pezzo è stato messo al suo posto, il doppio ponte in rame presente sul lato inferiore di ogni tassello tocca i punti di contatto sulla scheda e completa un circuito specifico. È un modo semplice ma intelligente per attivare automaticamente le animazioni con i LED. Per il pezzo centrale finale, che è un esagono perfetto che può essere posizionato in 6 orientamenti validi, Bremer ha invece creato un ponte di rame a tre punti sul lato inferiore, in modo che il 50% degli orientamenti attivi lo spettacolo di luci.

Non solo la parte superiore e il fondo di questa particolare plancia sono realizzati con grande cura, ma anche il design che la percorre lateralmente per tutta la sua altezza è piacevolissimo e ben intagliato nel legno:

Nel 2011, Bremer si è laureata in astronomia presso l’Università di Leiden nei Paesi Bassi. Volendo ampliare le sue competenze e tecniche di presentazione dei dati, l’anno scorso si è iscritta alla Fab Academy, e dopo una serie di incarichi ha creato la Nova come progetto finale per il suo corso.