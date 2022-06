Negli ultimi mesi si erano diffuse le voci riguardanti un nuovo piano di Netflix per attirare nuovi consumatori e far fronte al calo di iscritti. Indiscrezioni confermate di recente dal CEO della piattaforma Ted Sarandos, che ha spiegato come sia vicino per Netflix il lancio di un abbonamento più economico con la pubblicità.

Netflix: vicino il lancio di un nuovo abbonamento con pubblicità

Intervistato al Cannes Lions advertising festival, Ted ha dichiarato: “Aggiungeremo una nuova opzione di abbonamento per tutte le persone che chiedono una tariffa più economica. Ci saranno delle pubblicità, ma le persone che ritengono Netflix troppo dispendioso le guarderanno lo stesso. Avevamo lasciato indietro una grande fetta di clienti, quindi questo nuovo livello di abbonamento è pensato appositamente per loro”.

Lo streamer ha aggiunto 8,28 milioni di abbonati, al di sotto degli 8,5 milioni di proiezioni dell’azienda e degli 8,3 milioni di Wall Street. Nonostante risultanti discordanti negli ultimi mesi, Netflix ora conta 221,8 milioni di abbonati in tutto il mondo ed è perciò ancora davanti a piattaforme concorrenti come Disney+, HBO Max e Amazon Prime Video.

Nel 2021 Netflix ha alzato per la terza volta i prezzi degli abbonamenti italiani: una scelta ricondotta al miglioramento delle prestazioni tecnologiche della piattaforma, oltre che all’ampliamento del proprio catalogo.

Tra la terza stagione di Umbrella Academy, il remake in salsa coreana de La Casa di Carta, la sesta stagione di Peaky Blinders e molto altro, anche il mese di giugno si è rivelato molto intenso di contenuti per la piattaforma di streaming.

Il piano di Netflix sarà probabilmente seguito anche da Disney+, come indicato da Kareem Daniel, presidente di Disney Media and Entertainment Distribution. La nuova offerta ad-supported dovrebbe arrivare più tardi nel 2022, con piani per essere disponibile a livello internazionale entro il 2023.