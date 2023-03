J-POP Manga, durante una recente live Instagram, ha annunciato una serie di novità che faranno il loro debutto sul mercato durante la primavera 2023.

Le novità J-POP Manga in uscita in primavera

Il primo titolo proposta dalla casa editrice milanese è Gaku, l’opera di Shinichi Ishizuka composta da un totale di 9 volumi che racconta le avventure mozzafiato degli uomini che vegliano sulla vita degli alpinisti. Preparatevi dunque a una storia in grado di spostare sempre più in alto l’asticella dei limiti personali, immergendovi nei sentieri non battuti dell’avventura.

Foto: @J-POP Manga

La seconda proposta è Medalist, l’opera in corso di Ikada Tsuruma composta da 7 volumi vincitrice del Next Manga Award 2022 e dello Shogakukan Manga Award 2023. Medalist vede al centro Tsukasa, il protagonista che a causa di problemi finanziari è stato costretto ad abbandonare il progetto di diventare un atleta d’élite di pattinaggio sul ghiaccio. Tutto cambia però quando compare Inori. Riusciranno i due a cavalcare i palcoscenici di ghiaccio più importanti del mondo?

Passiamo ora alla terza proposta: Trasparente di Jun Ogino. L’opera è composta da 4 volumi è narra le turbolente vicende delle famiglia di Aya Kinomiya, soggetta a violenze domestiche da parte del padre. Dopo aver assistito all’ennesima lite violenta, Aya scoprirà di diventare invisibile. Come usare il suo nuovo potere? Aya si troverà a un bivio, salverà la sua famiglia? A quale prezzo?

Andiamo avanti con Mystery to di Nakare di Yumi Tamura, la serie in corso composta da 12 volumi e vincitrice dello Shogakukan Manga Award 2021 nonché nominata a due edizioni del manga Taisho, al Kodansha Manga Award e al Premio Culturale Osamu Tezuka. L’opera narra le vicende di Totono, che dopo essere stato accusato ingiustamente dell’omicidio di un compagno di corso, cercherà di usare le proprie doti per dare un senso a un mondo reso caotico dal crimine!

Foto: @J-POP Manga

Continuiamo poi con La conquista del cielo di Yudori, il volume unico ambientato nell’Olanda del XVI secolo che vede protagonista Amelie, la moglie di un mercante che da umile e accondiscendente farà il suo percorso verso la libertà. Tra le novità di casa J-POP Manga per la primavera 2023c’è anche Hara Hara Sensei, l’opera composta da 4 volumi firmata da Yanagi Takakuchi. Essa narra le vicende di Azusa, una docente di in una scuola di campagna impegnata ad affrontare le minacce della yakuza a Tokyo per via di alcuni problemi che coinvolgono la sorella.

La settima proposta è World’s End Harem – AfterWorld di Kotaro Shono e LINK. Essa è composta da 4 volumi ed è ambientata nel 2049. La storia vede al centro una serie di sopravvissuti alla pandemia generata dal Virus MK, risvegliati dal loro sonno criogenico solo dopo la scoperta del vaccino. Tra questi troviamo Riku Kanemura, uno studente liceale ormai risvegliato da 3 anni alle prese con una sua coetanea che gli esprime il suo desiderio riproduttivo. World’s End Harem – AfterWorld si preannuncia come saga sci-fi più sexy del momento! L’ultima proposta di questa ricca lista è Re:Zero Staring life in another world – Stag. IV di Tappei Nagatsuki e Haruno Atori, serie in corso composta da 7 volumi totali. Siete pronti a continuare le avventura di Subaru ed Emilia alle prese con Santuario di Roswaal.