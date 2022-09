Sono state diffuse le novità Netflix di ottobre 2022. Da segnalare The Watcher Stagione 1, L’Accademia del bene e del male e Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities. In attesa di queste novità potete recuperare il nostro articolo con le Migliori Serie TV Netflix.

Eccovi in rapida successione trailer e sinossi (ove disponibili) delle uscite principali.

Le novità Netflix di ottobre 2022

Memorie di una Geisha – 1 ottobre

Hasan Minhaj: The King’s Jester – 4 ottobre

Hasan Minhaj torna su Netflix con il suo secondo speciale comico girato nella storica Brooklyn Academy of Music Hasan Minhaj: The King’s Jester. In questo spettacolo esilarante, l’attore parla di fertilità, paternità e della libertà di parola.

Togo – 5 ottobre

Per lanciarsi dalle stelle – 5 ottobre

Il film ispirato all’omonimo romanzo segue l’entusiasmante storia di Sole, una giovane donna che dopo la morte della sua migliore amica cercherà di affrontare tutte le proprie paure più grandi. Diretto da Andrea Jublin e interpretato da Federica Torchetti, Lorenzo Richelmy, Cristiano Caccamo, Celeste Savino, Anna Ferruzzo e Massimiliano Gallo.

Nailed It! Stagione – 5 ottobre

Torna la serie candidata agli Emmy con una stagione ricca di dolcetti e scherzetti per Halloween. Sorprese macabre in arrivo direttamente dai programmi Netflix più seguiti tra i quali The Umbrella Academy, Cobra Kai e The Witcher. E questa volta i dolci sono volutamente da paura!

Mr. Harrigan’s Phone – 5 ottobre

Mr. Harrigan...s Phone. (L-R) Jaeden Martell as Craig and Donald Sutherland as Mr. Harrigan in Mr. Harrigan...s Phone. Cr. Nicole Rivelli/Netflix .. 2022

In una piccola città il giovane Craig (Jaeden Martell) conosce il signor Harrigan, un miliardario anziano e solitario (Donald Sutherland), e i due instaurano un improbabile rapporto di amicizia basato sull’amore condiviso per i libri e la lettura. Quando il signor Harrigan muore, Craig scopre che non tutto se n’è andato con lui e capisce di poter stranamente comunicare con l’amico nella tomba attraverso l’iPhone. Una storia soprannaturale di formazione che mostra che certi legami non si dissolvono mai. Tratto dal racconto di Stephen King, Mr. Harrigan’s Phone è scritto e diretto da John Lee Hancock e prodotto da Ryan Murphy, Jason Blum e Carla Hacken. Il cast include anche Joe Tippett, Kirby Howell-Baptiste, Cyrus Arnold, Colin O’Brien, Thomas Francis Murphy e Peggy J. Scott.

Conversazioni con un killer: Il caso Dahmer Miniserie 3 episodi – 7 ottobre

Nel luglio del 1991 la polizia di Milwaukee entra nell’appartamento del trentunenne Jeffrey Dahmer e scopre il macabro museo personale di un serial killer: un freezer colmo di teste umane, teschi, ossa e altri resti in vari stati di decomposizione. Dahmer confessa sedici omicidi compiuti nei quattro anni precedenti nel Wisconsin, oltre a uno in Ohio nel 1978, ammettendo anche atti inimmaginabili di necrofilia e cannibalismo. Questa scoperta sciocca gli Stati Uniti e sconvolge la comunità locale infuriata del fatto che un assassino così depravato abbia potuto operare per tanto tempo nella loro città. Come mai Dahmer, condannato nel 1988 per abusi sessuali su un minore, è riuscito a evitare i sospetti e l’attenzione delle forze dell’ordine mentre perlustrava la scena gay di Milwaukee alla ricerca di vittime in prevalenza di colore? Questo documentario è il terzo della serie del regista Joe Berlinger (Conversazioni con un killer: Il caso Bundy, Conversazioni con un killer: Il caso Gacy) e presenta colloqui audio inediti tra Dahmer e il suo team di difesa, fornendo uno spaccato della sua psiche contorta e rispondendo in chiave moderna alle domande rimaste aperte sulla responsabilità della polizia.

Andropausa Stagione 1 – 7 ottobre

Yusuf è un normale padre di famiglia, con due figli, che ha appena scoperto di essere entrato in andropausa. Sempre più deciso ad accontentare l’adorata moglie, decide di cambiare alcuni aspetti della loro vita. Quando decidono di trasferirsi nella loro casa dei sogni, la vita di Yusuf si scontra con quella complicata del ricco padrone di casa Mahmut Timucin, della sua violenta amante russa Svetlana, della ex moglie Sahinde, delle loro belle figlie gemelle, oltre che della strana sorella di Yusuf e del cognato. La storia e i personaggi si colorano così di drammi familiari con toni da commedia dell’assurdo.

La ragazza più fortunata del mondo – 7 ottobre

La ragazza più fortunata del mondo narra la storia di Ani FaNelli, una newyorchese dalla lingua tagliente che sembra avere tutto: un ambito posto di lavoro in una rivista patinata, un guardaroba all’ultima moda e nozze da sogno all’orizzonte. Ma quando il regista di un documentario crime la invita a raccontare la sua versione dello scioccante episodio vissuto da adolescente presso la prestigiosa Bradley School, Ani è costretta a rivivere una cupa verità che minaccia di distruggere la vita che si è meticolosamente costruita.

The Redeem Team: le Olimpiadi della riscossa – 7 ottobre

Attraverso filmati inediti e materiale dietro le quinte, The Redeem Team: le Olimpiadi della riscossa ripercorre il tentativo della nazionale americana di basket di vincere l’oro alle Olimpiadi di Pechino del 2008, a quattro anni di distanza dalla scioccante performance della squadra ad Atene. Il documentario offre un affascinante scorcio sul lavoro svolto dal team e include interviste sorprendenti con atleti e allenatori come Dwyane Wade, LeBron James e Mike “Coach K” Krzyzewski, che riflettono su come il “Redeem Team” abbia stabilito un nuovo standard per il basket americano.

Glitch Stagione 1 – 7 ottobre

Jihyo riesce a vedere gli alieni e Bora dà loro la caccia. Insieme partono alla ricerca del fidanzato di Jihyo scomparso senza traccia e si imbattono in un mistero arcano.

The Midnight Club Stagione 1 – 7 ottobre

In una struttura per giovani malati terminali, otto pazienti che si riuniscono ogni notte a mezzanotte per raccontarsi storie stringono un patto: il prossimo di loro a morire darà al gruppo un segno dall’aldilà. Tratta dall’omonimo romanzo del 1994 e da altre opere di Christopher Pike.

Derry Girls Stagione 3 – 7 ottobre

C’è finalmente aria di cambiamento in Irlanda del Nord, ma per Erin e i suoi amici le difficoltà scolastiche sembrano non avere fine.

Old People – 7 ottobre

Ella sta tornando nel suo luogo di nascita con i figli per il matrimonio della sorella. Il remoto villaggio è cambiato molto da quando è andata via: i più giovani si sono trasferiti da tempo e si sono lasciati alle spalle quasi tutti gli anziani, dimenticati dal resto del mondo. La sera delle nozze una forte tempesta si abbatte sulla cittadina e gli ospiti di una casa di cura iniziano a esibire strani comportamenti. Guidati da un imponente pensionato, alcuni anziani attaccano i giovani badanti con agghiacciante brutalità e dopo un blackout sfondano le porte di sicurezza fuggendo sotto la pioggia gelida. La musica li attira verso i festeggiamenti dove Ella presto dovrà lottare per la sopravvivenza della sua famiglia.

Spirit Rangers – I guardiani del parco Stagione 1 – 10 ottobre

Ispirata alle storie delle tribù dei nativi americani e ai maestosi paesaggi dei parchi nazionali statunitensi, Spirit Rangers – I guardiani del parco immerge gli spettatori nell’avventura e nella bellezza della natura attraverso gli occhi di Kodi, Summer e Eddy Skycedar, fratelli Chumash/Cowlitz che condividono un segreto. Questi tre “Spirit Rangers” aiutano a proteggere la terra e gli spiriti del parco nazionale californiano che è la loro casa. Assumendo nuovi punti di vista nelle vesti di un cucciolo di orso grizzly, di un falco dalla coda rossa e di una tartaruga coraggiosa, i piccoli Skycedar affrontano ogni situazione con coraggio e compassione, dall’aiutare un uccello del tuono smarrito allo svegliare un sole assopito. Ideata da Karissa Valencia della tribù dei Chumash di Santa Ynez e prima showrunner nativa americana della California, questa serie d’avventura fantasy per l’età prescolare celebra la comunità, la natura e la ricca tradizione narrativa dei nativi americani.

Iliza Shlesinger: Hot Forever – 11 ottobre

Iliza Shlesinger torna su Netflix con il suo sesto speciale comico Hot Forever, riconfermandosi come la voce esilarante e commovente della propria generazione, che esprime con coraggio tutto ciò che avremmo voluto dire su argomenti come i reggiseni brutti o il desiderio ineluttabile degli uomini adulti di avere un letto con rete a molle. Hot Forever continua a essere al passo con i tempi. Iliza Shlesinger: Hot Forever debutta su Netflix in tutto il mondo l’11 ottobre 2022.

Le indagini di Belascoarán Stagione 1 – 12 ottobre

Stare seduti dietro una vecchia scrivania fumando in attesa che succeda qualcosa? No di certo… Un luogo come Città del Messico ha bisogno di un suo detective. Presto Belascoarán Shayne ci mostrerà cosa vuol dire essere un detective indipendente nel Messico degli anni ’70. Paco Ignacio Taibo ll è lo sceneggiatore delle avventure di Belascoarán, in arrivo su Netflix nel 2022.

La parte della sposa – 13 ottobre

Luiz (Caio Castro) è un trentenne che non ha mai avuto una relazione seria con nessuna donna, al di fuori del rapporto con sua madre e con le tre sorelle. Per realizzare il desiderio dell’invadente madre in punto di morte ed evitare di essere escluso dal testamento, l’auto-proclamato eterno scapolo assume una moglie surrogata.

exception Stagione 1 – 13 ottobre

Un terrificante horror ambientato nello spazio con un soggetto di Hirotaka Adachi (Otsuichi), character design di Yoshitaka Amano e musica di Ryuichi Sakamoto. In un futuro lontano, l’umanità è costretta a lasciare la Terra e a trasferirsi in un’altra galassia, così una squadra di esploratori parte alla ricerca di un pianeta adatto alla terraformazione. I membri dell’equipaggio sono creati con una stampante biologica 3D, ma un malfunzionamento del sistema fa sì che uno di loro, Lewis, ne fuoriesca in uno stato deforme. Mentre quest’ultimo si rivolta contro i compagni Nina, Mack, Patty e Oscar, nella spaventosa oscurità della nave inizia un conto alla rovescia verso la fine della missione.

The Playlist Miniserie 6 episodi – 13 ottobre

The Playlist è incentrata sul giovane imprenditore tech svedese Daniel Ek e sui suoi principali partner, che hanno rivoluzionato un intero settore offrendo musica in streaming in modo gratuito e legale in tutto il mondo. La storia racconta come convinzioni incrollabili, una forza di volontà inesorabile e grandi sogni possano aiutare gli individui a mettere in discussione lo status quo e a cambiare il modo in cui ascoltiamo la musica.

Sue Perkins: Perfectly Legal Stagione 1 – 13 ottobre

La comica Sue Perkins è stata per lo più una brava ragazza per gran parte della sua vita: ha rispettato le regole, si è attenuta al ruolo che le è stato assegnato, ha lavorato sodo e dimostrato di avere buonsenso. Non ha mai nemmeno fumato una sigaretta e tanto meno infranto la legge. E ora? Beh, è annoiata. In un viaggio che la porterà tra Messico, Colombia, Brasile e Bolivia, dagli angoli più bui della città più grande del mondo a tranquille e isolate distese selvagge, Sue scoprirà i popoli latinoamericani e il loro atteggiamento nei confronti dell’autorità, dell’amore e della vita facendo cose che non avrebbe mai potuto (e nemmeno voluto) fare a casa… in modi avventurosi, sorprendentemente legali e a volte pericolosi.

The Watcher Stagione 1 – 13 ottobre

Dean (Bobby Cannavale) e Nora Brannock (Naomi Watts) hanno appena acquistato la casa dei sogni nell’idilliaca zona residenziale di Westfield nel New Jersey, ma dopo aver investito tutti i loro risparmi per concludere l’affare si rendono presto conto che il quartiere non è affatto accogliente. Per esempio, ci sono una donna anziana e stravagante di nome Pearl (Mia Farrow) e suo fratello Jasper (Terry Kinney), che si intrufola in casa Brannock e si nasconde nel montacarichi. Poi c’è Karen (Jennifer Coolidge), l’agente immobiliare nonché vecchia conoscenza di Nora, che li fa sentire come se non fossero davvero a casa loro, e i vicini ficcanaso Mitch (Richard Kind) e Mo (Margo Martindale), che sembrano non comprendere il concetto di confine di proprietà. Il loro gelido benvenuto si trasforma rapidamente in un vero e proprio inferno quando iniziano ad arrivare lettere minacciose da parte di di qualcuno che si fa chiamare “L’Osservatore” e spaventa a morte i Brannock, mentre i sinistri segreti del quartiere vengono a galla. Dalla storia vera della famigerata casa dell'”Osservatore” nel New Jersey.

Tutto chiede salvezza Stagione 1 – 14 ottobre

Finire per sette giorni sotto regime di TSO, vuol dire essere pazzi? È quello che si chiede Daniele, un ventenne con un eccesso di sensibilità, che dopo una crisi psicotica si risveglia nella camerata di un reparto psichiatrico, assieme a cinque improbabili compagni di stanza con cui pensa di non avere niente in comune, pressato dai medici che gli vogliono frugare nel cervello, e accudito da infermieri che gli sembrano cinici e disinteressati. Ma sette giorni sono lunghi e quella che all’inizio gli sembrava una condanna pian piano si trasforma in una delle esperienze più intense e formative della sua vita. Una dramedy delle esistenze che recupera la radice della nostra migliore commedia amara, riletta in chiave contemporanea, come in un grido d’aiuto, straziante ma pieno di speranza, da parte delle nuove generazioni e del loro enigmatico disagio di vivere.

La maledizione di Bridge Hollow – 14 ottobre

Un padre (Marlon Wayans) e la figlia adolescente (Priah Ferguson) devono salvare insieme la loro città quando un antico spirito dispettoso crea scompiglio portando in vita le decorazioni di Halloween.

Take 1 L’ultima canzone Stagione 1 – 14 ottobre

Programmi musicali in cui i migliori artisti coreani presentano le loro performance più significative.

The Nun: La vocazione del male – 16 ottobre

Gabriel Iglesias: Stadium Fluffy Live From Los Angeles – 18 ottobre

Gabriel “Fluffy” Iglesias entra nella storia come primo comico a esibirsi al Dodger Stadium nel suo nuovo speciale Stadium Fluffy: Live From Los Angeles. Girato nell’ambito di Netflix Is a Joke: il festival, Gabriel racconta storie esilaranti sull’essere nativo di Los Angeles, su un recente tentativo di estorsione nei suoi confronti e sul luogo in cui detiene il record per la multa più alta ricevuta sul palco.

Unsolved Mysteries Stagione 3 – 18 ottobre

Questa serie iconica e avvincente torna con un evento di tre settimane che propone nuove morti inspiegabili, sparizioni sconvolgenti e curiosi fenomeni paranormali. Unsolved Mysteries Vol. 3 è realizzato dagli ideatori della docuserie originale, Cosgrove/Meurer Productions e 21 Laps Entertainment, che hanno prodotto Stranger Things.

Notre-Dame Miniserie 6 episodi – 19 ottobre

La serie ripercorre la notte dell’incendio alla cattedrale di Notre-Dame e parla dei destini di uomini e donne alle prese con i propri problemi. Mentre i pompieri parigini cercano di arginare i danni delle fiamme, la serie segue anche le difficoltà dei personaggi che dovranno scontrarsi, amarsi, ritrovarsi, odiarsi, sorridersi a vicenda o aiutarsi in modo da poter avere la possibilità di voltare pagina.

L’amore è cieco Stagione 3 – 19 ottobre

Un medico in famiglia Stagioni 1-4 – 19 ottobre

L’Accademia del bene e del male – 19 ottobre

Nel villaggio di Gavaldon, le due outsider e migliori amiche Sophie (Sophia Anne Caruso) e Agatha (Sofia Wylie) condividono un legame unico. Sophie è una sarta dai capelli dorati che sogna di fuggire da una vita squallida per diventare una principessa, mentre Agatha ha un aspetto oscuro, una madre anticonformista e le fattezze di una vera strega. In una notte di luna piena una forza sconosciuta le trascina nell’Accademia del Bene e del Male, dove la vera storia di ogni favola ha il suo inizio. Ma qualcosa non quadra fin dal principio: Sophie è assegnata alla Scuola del Male diretta dall’elegante e acida Lady Pocus (Charlize Theron), mentre Agatha è inviata alla Scuola del Bene, sotto la guida della solare e gentile professoressa Colombine (Kerry Washington). Se frequentare lezioni con la prole della Strega Cattiva (Freya Parks), di Capitan Uncino (Earl Cave) e con l’affascinante figlio di Re Artù (Jamie Flatters) non fosse abbastanza complicato, il preside (Laurence Fishburne) dichiara che solo un bacio dato con vero amore potrà cambiare le regole e assegnare alle ragazze una scuola e un destino appropriati. Quando una figura tenebrosa (Kit Young) misteriosamente legata a Sophie riemerge minacciando di distruggere la scuola e l’intero mondo che la circonda, l’unica speranza per un lieto fine è sopravvivere alla fiaba che stanno davvero vivendo.

Descendant – 21 ottobre

La documentarista Margaret Brown (“The Order of Myths”, “The Great Invisible”) torna nella sua città natale di Mobile, in Alabama, per seguire la ricerca e la storica scoperta della Clotilda, l’ultima nave ad arrivare negli Stati Uniti con a bordo un carico illegale di schiavi africani. Dopo un secolo di segreti e ipotesi, la scoperta della nave nel 2019 porta l’attenzione verso una comunità di discendenti di Africatown ritraendola in maniera commovente mentre analizza e cerca di preservare il proprio retaggio in cerca di giustizia.

From Scratch – La forza di un amore – 21 ottobre

Tratto dall’omonimo bestseller autobiografico, From Scratch – La forza di un amore racconta la love story interculturale di Amahle “Amy” Wheeler (interpretata da Zoe Saldaña), una studentessa americana che s’innamora dello chef siciliano Lino mentre si trova in Italia. I due innamorati affrontano mille ostacoli imprevisti, tra cui le differenze culturali, ma come nella vita reale la loro storia vorticosa alterna momenti di gioia e spensieratezza ad altri più seri. Ma quando Lino si ammala e il futuro della coppia è a rischio, le loro famiglie si uniscono al di là delle frontiere come mai avrebbero immaginato, dimostrando che l’amore può tutto.

Barbari Stagione 2 – 21 ottobre

A un anno dalla Battaglia di Varus le truppe romane sono tornate in Germania più forti che mai. Ari deve affrontare ancora una volta il proprio passato, mentre il fratello passa dalla parte dei romani per punirlo del suo tradimento. Thusnelda e Ari cercano di unificare le tribù contro Roma. Intanto Folkwin lancia una sfida inquietante contro gli dei.

20th Century Girl – 21 ottobre

Una videocassetta ricevuta nell’inverno del 2019 rievoca ricordi del XX secolo. “D’ora in poi saprai tutto quello che fa. Puoi contare su di me!” Nel 1999, la diciassettenne Bo-ra (Kim You-jung) affronta il compito più importante della propria adolescenza in cui l’amicizia supera ogni cosa, anche l’amore. La sua amica Yeon-doo (Noh Yoon-seo) si deve recare all’estero per subire un’operazione al cuore e Bo-ra è incaricata di seguire la prima cotta di Yeon-doo e tenerla aggiornata sui suoi movimenti. “Si chiama Baek Hyun-jin. Altezza 181 cm. Taglia di scarpe 43 e mezzo. Gli piace il basket. Ed è sempre col suo migliore amico.” Per scoprire tutto quello che può su Hyun-jin (Park Jung-woo), Bo-ra prende di mira il suo migliore amico Woon-ho (Byeon Woo-seok). Però le cose non vanno come previsto e Bo-ra si accorge con sorpresa che al cuore non si comanda.

Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities Stagione 1 – 25 ottobre

Nella serie LA STANZA DELLE MERAVIGLIE, l’acclamato regista premio Oscar, nonché ideatore, produttore esecutivo e coshowrunner Guillermo del Toro ha curato una collezione di storie senza precedenti che definiscono un intero genere sfidando l’idea tradizionale di horror. Questi otto racconti che spaziano tra macabro, magico, gotico, grottesco e tradizionalmente inquietante sono ugualmente sofisticati e sinistri (inclusi due soggetti originali di del Toro) e sono portati in vita da un team di sceneggiatori e registi scelti personalmente da lui.

The Good Nurse – 26 ottobre

Amy, un’infermiera premurosa e una madre single alle prese con una malattia cardiaca potenzialmente letale, è spinta al limite fisico ed emotivo da stremanti turni di notte nel reparto intensivo. Ma le cose migliorano quando arriva Charlie, un collega empatico e gentile che inizia a lavorare con lei. Nel corso di lunghe notti in ospedale, i due sviluppano una solida amicizia e per la prima volta in molti anni, Amy nutre una speranza per il proprio futuro e per quello della giovane figlia. Ma quando una serie di misteriosi decessi tra i pazienti dà il via a un’indagine che punta a Charlie come il principale sospettato, Amy è costretta a rischiare la vita e la sicurezza della figlia per scoprire la verità.

Rapiniamo il Duce – 26 ottobre

Un ambizioso film con rapine, pieno d’azione e umorismo diretto da Renato de Maria e interpretato da Pietro Castellitto, Matilda De Angelis e Isabella Ferrari.

Cici – 27 ottobre

Storia in ordine cronologico di quattro generazioni di una famiglia che a un certo punto si ritrovano nella casa dove sono cresciute.

Dubai Bling – La città dei milionari Stagione 1 – 27 ottobre

Dubai è la capitale del glamour! Vieni a conoscere i residenti… che di lusso ne sanno qualcosa e che comprano carati come noi compriamo carote. Quando un abitante su cento è un milionario, non c’è posto per tutti in vetta. In questo reality con cast corale in stile soap la competizione è spietata e la giostra di drammi e tensioni non si ferma mai!

Oltre l’universo – 27 ottobre

In questo nuovo dramma romantico, la talentuosa pianista Nina (Giulia Be) deve superare le difficoltà del lupus, una malattia autoimmune che può aggredire qualsiasi organo, nel suo caso i reni. La giovane scopre con sorpresa il forte legame che la unisce a Gabriel (Henry Zaga), uno dei medici che si prende cura di lei e che la aiuterà a vincere l’insicurezza mentre affronta la sfida di suonare assieme a un’enorme orchestra su un palco a San Paolo.

Romantic Killer Stagione 1 – 27 ottobre

Romantic Killer racconta la storia di Anzu Hoshino, una liceale che non è interessata all’amore e che passa le sue giornate felicemente circondata da giochi, cioccolato e un gatto che adora da quando era bambina. Un bel giorno però la sua tranquillità è interrotta dalla fata Riri, che la distoglie dai suoi hobby per farla innamorare!

Una vita da riavvolgere Stagione 1 – 28 ottobre

Emma è una trentenne che pensa che la sua esistenza abbia perso il lustro, è delusa dai suoi dieci anni di matrimonio con Nando e dalla vita di famiglia. Prigioniera di una routine priva di romanticismo o emozioni, si rende conto che se potesse tornare indietro non accetterebbe la proposta di matrimonio di Nando e decide così di chiedergli il divorzio. Un paio di giorni dopo, mentre si sta recando a osservare una rara eclissi lunare con alcuni amici, un glitch temporale la rimanda indietro di 10 anni al 2008: la sua mente di trentenne è intrappolata in un corpo di ventenne. La vita le dà l’opportunità di rivalutare chi era e le sue aspirazioni per il futuro, con il vantaggio unico di sapere già cosa succederà nel mondo nel decennio successivo.

Niente di nuovo sul fronte occidentale – 28 ottobre

Niente di nuovo sul fronte occidentale racconta l’avvincente storia di un giovane soldato tedesco sul fronte occidentale durante la Prima guerra mondiale. Paul e i suoi compagni scoprono in prima persona come l’euforia iniziale della guerra si trasforma in disperazione e paura quando si trovano a lottare per le proprie vite e tra di loro nelle trincee. Il film del regista Edward Berger è tratto dal famoso bestseller omonimo di Erich Maria Remarque.

Drink Masters: l’arte in un cocktail Stagione 1 – 28 ottobre

Dodici dei mixologist più innovativi al mondo si sfidano a colpi di cocktail realizzati con le tecniche più diverse per vincere un premio che potrebbe cambiare loro la vita e conquistare il titolo di Ultimate Drink Master.

Big Mouth Stagione 6 – 28 ottobre

Wendell & Wild – 28 ottobre

Wendell & Wild è un lungometraggio animato nato dal duo squisitamente diabolico formato da Henry Selick e dal produttore Peele. Nella storia i due fratelli diavoli Wendell (Keegan-Michael Key) e Wild (Peele) reclutano Kat Elliot, un’adolescente carica di sensi di colpa, perché li aiuti a raggiungere il mondo dei vivi. Ma ciò che Kat chiede in cambio li proietta in un’avventura comica e bizzarra senza pari, un fantasy animato che sfida le leggi della vita e della morte, il tutto raccontato tramite l’arte della stop-motion.

Film e Serie TV in scadenza a ottobre 2022 su Netflix

