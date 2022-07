Buone nuove per il sequel ufficiale di Dirty Dancing: Jennifer Grey ha anticipato alcuni dettagli sulla trama e la linea temporale. Durante un’intervista con il Los Angeles Times, l’attrice ha parlato di cosa potranno aspettarsi i fan dal sequel di Dirty Dancing, sostenendo che non ci sia alcun desiderio di rifare il primo film e che il sequel in questione presenterà la storia di Baby “30 anni dopo. Saranno gli anni ’90“.

sequel Dirty Dancing

Di seguito potete leggere le parole di Jennifer Grey sul sequel di Dirty Dancing, riportate da screenrant.com:

Sono eccitata di vedere cosa succede 30 anni dopo, negli anni ’90. Di scoprire cosa le è successo e cosa ora è rilevante della storia originale per lei, in un momento diverso e visto tutto attraverso uno sguardo differente. Non ho alcun desiderio di rifare il primo film o di far competere con esso il nuovo progetto, né di renderlo migliore del primo o altrettanto buono. Il punto è: qual è una nuova storia da raccontare?

Prima del sequel, l’originale: Dirty Dancing

Uscito nel 1987, il film originale seguiva Francis “Baby” Houseman (Jennifer Grey) in vacanza a Catskills con la sua famiglia (nel 1963). Durante quella estate, la giovane Francis si innamora dell’istruttore di ballo del resort, Johnny Castle (Patrick Swayze), il quale inizia a insegnarle a ballare il mambo, tanto da riuscire a esibirsi insieme in una serata evento lontano dall’albergo. Il primo film è stato un successo di pubblico e ha incassato 214 milioni di dollari, con un budget di 6 milioni in totale, raggiungendo il 16esimo posto nella lista dei film nazionali con il maggior incasso dell’anno e battendo così anche il nuovo film di James Bond 007 – Zona pericolo (1987), con Timothy Dalton.

Il sequel di Dirty Dancing è quello ufficiale, ma il franchise comprende anche (e non solo) il prequel del 2004, Dirty Dancing: Havana Nights, e il remake del 2017 con Abigail Breslin. Il nuovo film è stato annunciato al CinemaCon 2022, insieme alla conferma che Jennifer Grey tornerà a interpretare Baby Houseman. Ricordiamo che l’uscita della pellicola nelle sale statunitensi è prevista per il 9 febbraio 2024, mentre Lionsgate non ha ancora annunciato una finestra di lancio per l’Italia. Vi ricordiamo che su Amazon potete acquistare il Blu-ray 4k dell’originale. Tra l’altro, il film è disponibile a noleggio su StarzPlay!