NOW TV: arriva tutto il Trono di Spade

Gli amanti del Trono di Spade (Games Of Throne) di George R.R. Martin saranno felici di sapere che tutte le stagioni, dalla uno alla otto, torneranno disponibili ed accessibili su NOW TV! Dal 26 Marzo e fino al 2 Aprile tutte le stagioni della serie saranno comodamente disponibili on demand in streaming su Now TV permettendo agli appassionati lunghe sessioni di visione avendo come unico limite la voglia di rivedere ogni singolo episodio di una delle saghe fantasy più amate degli ultimi decenni.

Per guardare Il Trono direttamente su Now Tv, la piattaforma di Sky dedicata allo streaming, basterà collegarsi come di consueto al servizio e selezionare il pacchetto serie TV. Ricordiamo che la piattaforma dispone di un periodo di prova gratuito di 14 giorni, al termine dei quali sarà possibile scegliere se abbonarsi, al costo di 9,99 euro al mese, oppure annullare l’iscrizione.

Now TV: Trono di spade

Per tutti gli spettatori ed amanti del fantasy e della saga di Martin ritornano quindi le otto iconiche stagioni che hanno accompagnato per otto anni di messa in onda milioni di spettatori e che hanno decretato un successo della serie che è aumentato di stagione in stagione, senza mai fermarsi. Un prodotto che è riuscito a monopolizzare l’attenzione di un pubblico vastissimo come raramente accade.

Ma come ha fatto, una serie fantasy ambientata in un mondo popolato da draghi, giganti, non morti, re e regine a conquistarsi uno spazio così significativo nel mondo? Guardare una serie complessa come questa vuol dire immergersi in un mondo parallelo ricostruito con estrema minuzia. È proprio questo elevato livello di dettaglio, un mondo ricostruito in 4K, che ha conquistato gli spettatori. Intendiamoci: non ogni episodio è stato indimenticabile, non tutti i personaggi sono stati amati come avrebbero dovuto nella mente degli autori. Ma ne“Il Trono di Spade” abbiamo avuto davvero una prima esperienza dell’espressione “tutto è connesso”. Dalle grandi battaglie ai piccoli gesti, dalle espressione alle frasi pronunciate: ogni cosa ne richiama un’altra già vista all’interno della serie. E per essere sicuri di aver compreso ogni collegamento quale migliore occasione se non quella di rivedersi “tutti di un fiato” tutte le 73 puntate e quasi 5000 minuti che compongono questa saga TV?