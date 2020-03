Numeri 1: ecco l’edizione speciale dei cult Universal!

Come un fulmine a ciel sereno, Universal Pictures Home Entertainment Italia ha presentato ufficialmente Numeri 1, una nuova collana contenente i migliori cult del settore cinematografico targati Universal. La data d’uscita è stata fissata per oggi, 19 marzo 2020.

Innanzitutto, Numeri 1 è un’edizione limitata che contiene una combo di DVD+Blu-Ray, caratterizzata da un look decisamente accattivante e da una serie di lungometraggi in alta definizione per godere al meglio ogni avventura. Come se non bastasse, all’interno del cofanetto ci sarà un esclusivo booklet fotografico, un magnete da collezione e una locandina ufficiale del film.

La collana accompagnerà i cinefili in quattro differenti ondate, e per oltre quaranta titoli coinvolti in questa iniziativa. I primi titoli sono: Animal House, Tremors 1, American Gigolo, Bourne Identity, Apollo 13, Grease, Fuga Da Alcatraz, Blues Brothers, Ritorno Al Futuro 1, E.T. L’extra-Terrestre, Incredibile Hulk. Prossimamente ci saranno invece: Lo Squalo, Jurassic Park, Bastardi senza gloria tra gli altri.