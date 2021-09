Nuova clip per Red Notice in italiano

Tudum è il primo evento globale dedicato ai fan di Netflix che vede la partecipazione di moltissime star presenti nelle innumerevoli serie televisive e nei film prodotti da Netflix. Durante questo evento speciale, oltre agli ospiti illustri, grandi protagonisti sono anche i trailer di lancio e i nuovi filmati estratti dai nuovi titoli in programmazione su Netflix (per ulteriori informazioni sul primo evento globale dedicato ai fan di Netflix, vi consigliamo la lettura di questo nostro articolo.

Fra i titoli più attesi spicca un film ricco d’azione e di scene di combattimento acrobatiche che vede come protagonisti tre attori molto ben conosciuti: Gal Gadot, Ryan Reynolds e Dwayne Johnson. Ebbene, Tudum è stato introdotto proprio dalla nuova clip per Red Notice, di cui vi avevamo già parlato in questo nostro articolo. Se siete curiosi di scoprire cosa è stato mostrato in Tudum, continuate a leggere questo articolo!

La nuova clip per Red Notice

Per quanto riguarda la sinossi del film, sappiamo che il personaggio interpretato da Dwayne Johnson vestirà i panni di un agente dell’Interpol che però sarà costretto a stringere un sodalizio con il personaggio di Ryan Reynolds, un criminale, per dare la caccia (e magari riuscire anche a catturare) a una nota ladra particolarmente abile nel furto di gioielli che sarà interpretata dalla splendida Gal Gadot.

Dopo aver visto alcune immagini e il primo trailer di lancio relativi al film, quest’oggi è il momento di scoprire qualche ulteriore dettaglio sul turbolento rapporto che lega i tre protagonisti principali del film grazie alla nuova clip per Red Notice. Nel video, che potete trovare qui di seguito, potrete assistere a una lunga colluttazione, in cui sono davvero apprezzabili, oltre alla scelta di rendere il tutto divertente e a tratti quasi comico, anche le coreografie di combattimento. Gustatevelo qui in basso. Ed è anche completamente doppiato in lingua italiana!

Red Notice sarà disponibile per tutti gli abbonati Netflix dal prossimo 12 novembre.

