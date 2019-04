Nuova espansione in arrivo per Dungeons & Dragons Dice Masters

Eroi e villain di Waterdeep, presi dalla serie Dungeons & Dragons, sono pronti a sbarcare nel gioco WizKid intitolato Dungeons & Dragons Dice Masters

Eroi e villain di Waterdeep, presi dalla serie Dungeons & Dragons, sono pronti a sbarcare nel gioco WizKid intitolato Dungeons & Dragons Dice Masters grazie ad una nuova espansione denominata “Trouble in Waterdeep” che si comporrà di un box campagna e due team pack.

Costruito sulla piattaforma Dice Masters di Mike Elliot e Eric M. Lang, Trouble in Waterdeep inserirà quindi nuovi personaggi e nuovi mostri che molti di voi avranno già conosciuto: la location però non si fermerà soltanto alla città omonima, ma coinvolgerà anche iconici personaggi quali Xanathar, Manshoon e Volo. Tra gli eroi disponibili faranno la loro comparsa il bardo, il druido e il monaco.

Partendo da Dungeons & Dragons Dice Masters: Trouble in Waterdeep Campaign Box, il set includerà i dadi personaggio, i dadi spalla, il dado azione base e le carte. Essendo una campagna, sarà giocabile anche standalone ed è pensata per due giocatori. Può però essere combinata con altri set, così da espandere l’esperienza. Il box costerà 39.99 dollari.

Il primo dei due team pack si chiamerà Adventures in Waterdeep Team Pack e aggiungerà nuovi personaggi, tra cui il Brawlwin Chainminer, il Black Viper, Jarlaxle e Durnan. Il set ha un totale di 24 dadi e 16 carte, e costerà 12.99 dollari.

Il secondo team pack invece, lo Zhentarim Team Pack, in arrivo a settembre, costerà ugualmente 12.99 dollari e conterrà Manshoon, Istrid Horn e Ziraj (oltre che 24 dadi e 16 carte).

Se siete interessati al gioco Dice Masters, a novembre la Marvel pubblicherà due set dedicati a Spider-Man, andando ad arricchire la branca di giochi di questo tipo della Casa delle Idee. Insomma, che siate fan di Dungeons & Dragons o semplicemente persone alla ricerca di un gioco diverso dal solito dalle ambientazioni fantastiche, Dice Masters può essere un prodotto interessante da provare.