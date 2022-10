Nel corso del panel al New York Comic Con 2022 denominato Marvel Comics: Next Big Thing è stato annunciato che Marvel Comics pubblicherà una nuova serie di fumetti sui Guardini della Galassia nella primavera del 2023. Attualmente non è stato rivelato alcun team creativo, c’è solo un logo e un annuncio ufficiale.

Guardiani della Galassia: chi ci sarà nella nuova serie a fumetti?

I Guardiani della Galassia, per chi non lo sapesse, sono una squadra di supereroi apparsa per la prima volta in Marvel Super-Heroes numero 18 (che potete recuperare su Amazon) nel 1969 e ambientata nel trentunesimo secolo. La squadra iniziale era composta da Vance Astro, Martinex T’Naga, Captain Charlie-27 e Yondu Udonta, e i membri successivi includevano Stakar Ogord, Aleta Ogord e Nikki. Se confrontata con la celebre squadra mostrata nei film, forse l’unico che riconoscerete è Yondu.

Infatti una più moderna squadra dei Guardiani della Galassia venne creata nel 2008 da Dan Abnett e Andy Lanning ed era composta dai più familiari Star-Lord, Rocket Raccoon, Groot, Phyla-Vell, Gamora, Drax the Destroyer e Adam Warlock. Per trovare un team più vicino a quello cinematografico si dovette attendere il 2015 quando Brian Bendis e Valerio Schiti formarono una nuova versione dei Guardini della Galassia composta da Rocket Raccoon, Kitty Pryde, Thing, Drax the Destroyer, Agent Venom e Groot, con la comparsa poi di Star-Lord, Gamora e Angela, sorella di Thor e Loki.

Con questa nuova serie si potrebbe ipotizzare una certa somiglianza con la squadra cinematografica, anche per creare una maggiore continuità e una fidelizzazione più alta con il pubblico. A tal proposito ricordiamo che lo speciale natalizio sui Guardiani della Galassia scritto e diretto da James Gunn per Disney+, con Chris Pratt, Zoe Saldaña, Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper, Karen Gillan, Pom Klementieff e Sean Gunn, arriverà il prossimo dicembre 2022. Infine Guardiani della Galassia Vol. 3 dovrebbe arrivare, in Italia, il 3 maggio 2023.