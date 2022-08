La nuova serie di Deadpool promette di spingere le avventure del Mercenario Chiacchierone oltre ogni precedente limite. Secondo quando emerso, dovremo aspettarci grandi cose da Deadpool, il nuovo ciclo di storie con protagonista Wade Wilson realizzato da Alyssa Wong con i disegni di Martin Coccolo, che promettono di avere in mente in lettori una nuova saga del personaggio che sfoggerà un nuovo utilizzo del body horror, ma non disegnando un tocco di romanticismo.

La nuova serie a fumetti di Deadpool sarà a base di body horror e romanticismo

In Deadpool #1 scopriremo come Wade Wilson sia stato assoldato da un gruppo mercenario di elite, l’Aterlier, con il compito di eliminare entro 48 ore uno dei villain più letali del Marvel Universe. Non fosse che viene subito rapito dal suo stesso bersaglio, che decide di sfruttare i poteri di rigenerazione di Deadpool per effettuare una serie di esperimenti su di lui, che avranno un effetto devastante sul suo corpo. Giusto per non farsi mancare, in tutto questo il buon Wade troverà il tempo per innamorarsi e vivere l’ennesima love story della sua vita.

Per Alyssa Wong è chiaro cosa dobbiamo aspettarci nel nuovo corso di Deadpool:

“Adoro il caos. E cosa potrebbe esser Deadpool se non le personificazioni del caos stesso? Sono onorata di avere preso le redini per la prossima storia solista di Wade. Aspettativi romanticismo, aspettatevi body horror, e soprattuto momenti incredibili”

Non meno entusiasta sembra essere Coccolo, che dovrà disegnare la nuova impresa editoriale del Mercenario Chiacchierone:

“Qualche tempo fa ho disegnato una storia di dieci pagine per Deadpool: Black, White & Blood. È stata un’esperienza straordinaria per quanto breve che mi ha lasciato la voglia di farne altre; quindi, quando mi hanno chiesto se volessi prendere parte alla nuova serie di Deadpool ho risposto con uno squillante si. Onestamente non potrei essere più felice di questa opportunità e credo, almeno spero, che i lettori noteranno quanto questo progetto sia divertente per tutti coloro che ne sono coinvolti e spero che salgano a bordo della nostra avventura”

Il primo numero della nuova serie di Deadpool arriverà sul mercato americano ai primi di novembre.