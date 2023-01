La serie a fumetti di Black Panther scritta da John Ridley sta per giungere al termine con il numero 15 in programma per l’8 marzo negli Stati Uniti. Tuttavia, la Marvel non ha intenzione di abbandonare T’Challa e il mondo di Wakanda, e sta già programmando una nuova serie a fumetti di Black Panther per giugno.

Marvel rilancia Black Panther con una nuova serie a fumetti

La nuova serie a fumetti di Black Panther sarà scritta da Eve L. Ewing, nota per Monica Rambeau: Photon, insieme all’arte di Chris Allen, uno degli artisti di successo della Marvel noto per la serie Stormbreakers.

Foto: ©Marvel Comics

L’accoppiata creativa promette di portare un nuovo punto di vista sulla storia di T’Challa e di Wakanda, offrendo una prospettiva fresca e interessante per i lettori. Il personaggio di Black Panther è stato uno dei più importanti nell’universo Marvel negli ultimi anni, sia per il suo ruolo all’interno dei fumetti che per la sua popolarità ottenuta grazie al lungometraggio del 2018 diretto da Ryan Coogler. Con questo nuovo progetto Marvel sembra intenzionata a mantenere l’attenzione su T’Challa e su Wakanda, e questo nuovo titolo rappresenta a tutti gli effetti un’altra occasione per esplorare ulteriormente la storia e i personaggi di questo mondo immaginario.

Le dichiarazioni

Nell’attesa scoprire quali saranno le novità che la nuova linea editoriale porterà a tutti gli appassionati lettori, Ewing, secondo quanto riportato, ha rilasciato alcuni commenti:

Più di ogni altra cosa, sono sbalordito dall’opportunità di scrivere un personaggio così importante. La vedo come una grande responsabilità. Black Panther è un personaggio ereditario estremamente importante per i fan della Marvel, ma inoltre il personaggio è diventato una delle icone più importanti nella cultura pop per le persone della diaspora africana in tutto il mondo. E su una nota personale, il titolo è stato così indelebilmente modellato dal mio amico e mentore, Ta-Nehisi Coates , che è una parte importante del motivo per cui sono anche nei fumetti. Ci sono molti creatori di talento che lavorano in questo momento e mi sento molto sbalordito dal fatto che il team editoriale mi abbia chiesto di prendere questo Mi fa sentire davvero visto come uno scrittore di fumetti, molto umile e molto grato.È un ruolo importante per me e lo prendo estremamente sul serio.

Eve L. Ewing ha poi aggiunto dicendo:

Quando ho avuto la mia prima conversazione con Wil Moss e ho scoperto dove sarebbe finita la run di John Ridley, ho dovuto ridere. Niente spoiler, ma lo status quo sarà più che un po’ disturbato. Ma ho sempre creduto che il divertimento di scrivere questi personaggi non sia ignorare o disfare completamente ciò che ha fatto il tuo predecessore, né semplicemente continuare con la loro trama: è prendere le redini dal punto in cui hanno lasciato la storia e accettare la sfida di renderla tua. In questo caso, posso dire che sono estremamente entusiasta del modo in cui stiamo riprendendo da dove si era interrotto.

In attesa del debutto di questa nuova serie, tuti gli appassionati lettori possono continuare a seguire le avventure di Black Panther in altre serie a fumetti come ad esempio quelle dedicate agli Avengers (disponibili anche su Amazon), dove il personaggio continua a giocare un ruolo importante all’interno delle dinamiche dell’universo Marvel.