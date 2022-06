Il visionario regista Guillermo Del Toro si appresta a dirigere una nuova iterazione della celebre fiaba di Carlo Collodi. Grazie alla versione americana di Vanity Fair sono state diffuse in rete nuove immagini di Pinocchio, film animato che arriverà al cinema e su Netflix.

Nuove immagini di Pinocchio

Come spiegato nell’intervista al magazine, il suo Pinocchio sarà ben diverso tra gli altri progetti in circolazione, su tutti quello targato Disney e con Tom Hanks nei panni di Geppetto. Del Toro ha preferito raccontare la storia di un burattino con burattini, garantendo al personaggio e all’arco narrativo degli intenti spirituali e filosofici.

Pinocchio è stato presentato come un musical animato che Del Toro ha realizzato insieme a Mark Gustafson, il cui cast di doppiaggio comprenderà Ewan McGregor, che è il Grillo parlante, David Bradley è Geppetto e Gregory Mann fa il suo debutto prestando la voce a Pinocchio.

Altre voci del cast includono Finn Wolfhard, l’attrice premio Oscar Cate Blanchett, John Turturro, Ron Perlman, Tim Blake Nelson, Burn Gorman, l’attore premio Oscar Christoph Waltz e l’attrice premio Oscar Tilda Swinton.

Tra le ispirazioni per la sua versione di Pinocchio, Del Toro ha citato anche Frankestein, sottolineando i parallelismi tra entrambi i personaggi: bambini che vengono mandati in pasto al mondo e creati da un padre che si aspetta che possano capire e distinguere tra il bene e il male, tra l’amore e odio, senza alcun aiuto.

Nonostante questa premessa, la sua versione resterà in ogni modo family friendly pur presentando ambientazioni e tematiche mature. Del Toro ha rivelato di aver impiegato ben 15 anni per cercare di portare Pinocchio su schermo e finalmente avrà la sua ricompensa. Al momento non è ancora stata annunciata una data di uscita.

Questa la sinossi del film: Ispirato alla famosa fiaba di Carlo Collodi, questo musical in stop motion segue le straordinarie avventure di un bambino di legno portato magicamente in vita da un desiderio del padre. Ambientato durante l’ascesa del fascismo nell’Italia di Mussolini, il film di Del Toro è una storia d’amore e disobbedienza, in cui Pinocchio fatica a essere all’altezza delle aspettative del padre.