Vinland Saga 2, la nuova stagione anime ispirata al manga omonimo scritto e disegnato da Makoto Yukimura sta finalmente per cominciare, ma prima ecco un assaggio di nuove sequenze nel trailer.

Nuove sequenze nel trailer di Vinland Saga 2 prima del debutto

Il poster di Vinland Saga 2

Focalizzata all’interno dell’era dei popoli vichinghi dell’XI secolo, la serie è prodotta presso lo studio di animazione MAPPA (Chainsaw Man, Jujutsu Kaisen, L’Attacco dei Giganti: Stagione Finale) per la regia di Shuhei Yabuta e non più da WIT Studio (L’Attacco dei Giganti) e avrà inizio ufficialmente il 9 gennaio 2023.

Veniamo ora al nuovo trailer diffuso da TWIN ENGINE sulle note della ending eseguita da LMYK col pezzo “Without Love”.

La opening, invece, è eseguita da Anonymouz col pezzo “River”.

Ecco, di seguito, una sinossi cortesia di Crunchyroll:

Inizia un nuovo millennio, nella parte meridionale della penisola Jutland in Danimarca. Dopo la morte del suo nemico di lunga data, Askeladd, Thorfinn non ha più nulla per cui vivere. Era stato comprato dal signore di quelle terre, Ketil, come “schiavo” per poi essere impiegato per lavorare nella sua fattoria. Thorfinn conosce qui un giovane, Einar, che è uno schiavo proprio come lui. L’incontro con Einar ha portato Thorfinn ad affrontare i peccati che ha commesso in passato e a iniziare a trovare una nuova ragione di vita. Nel frattempo Canute, che è diventato il re d’Inghilterra, prova a estendere il suo dominio per fondare “la terra promessa”. Questa è “la Storia di un Vero Guerriero (Saga)”. “La Storia di un’Espiazione e Redenzione (Saga)” che si trova dopo il prologo.

Ricordiamo che il regista ha dichiarato di aver in mente un adattamento completo del manga sebbene quest’ultimo sia comunque ancora in corso (ma non lontano dalla fine).

Lo staff della prima stagione è riconfermato per produrre il nuovo progetto: Shuhei Yabuta (regista in Attack on Titen 3D e Inuyashiki Last Hero) ritorna a dirigere il progetto; Hiroshi Seko (Banana Fish, Ajin: Demi-Human) supervisiona la sceneggiatura della serie e la scrive; Takahiko Abiru (Hunter x Hunter) ritorna al character design; Yutaka Yamada (Tokyo Ghoul, Donten ni Warau Gaiden: Ketsubetsu, Yamainu no Chikai) compone le musiche. La Stagione 2 riprende le vicende narrate nel corso nella 1^ prodotta da Wit Studio.

Vinland Saga: il manga, l’anime e una sinossi

Makoto Yukimura scrive e disegna Vinland Saga dal 2005 inizialmente attraverso le pagine di Weekly Shonen Magazine di Kodansha per poi trasferirsi sulla rivista Seinen Afternoon. La serie è ambientata nel Nord Europa di inizio XI secolo ed è attualmente in corso con all’attivo 197 capitoli e 26 tankobon.

In Italia il manga è edito da Star Comics.

Consigliamo di iniziare la lettura del manga acquistando il 1° volume a questo link.

La serie anime è stata annunciata nel 2018 per poi andare in onda nel 2019 con la produzione di Wit Studio e la regia di Shuhei Yabuta. In Italia e nel resto del mondo è disponibile attraverso la piattaforma streaming di Amazon, Prime Video. L’anime si compone di 25 episodi e dal 9 gennaio 2023 arriverà la Stagione 2, stavolta a cura dello studio di animazione MAPPA.