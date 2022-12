La serie TV Netflix Mercoledì ha da poco fatto il suo debutto sulla piattaforma e in pochissimo tempo ha già cominciato a macinare record frutto di una grande risposta del pubblico. Proprio in seguito a questo fenomeno, arrivano sempre più di frequente le informazioni circa al possibile continuo del franchise diretto da Tim Burton. Mercoledì avrà delle nuove stagioni? Anche non è stato ufficializzato nulla, tuttavia gli showrunners di mercoledì Alfred Gough e Miles Millar hanno le idee molto chiare! Scopriamo insieme maggiori dettagli riguardo.

Le nuove stagioni di Mercoledì

Ebbene si, anche se la seconda stagione di Mercoledì non è ad oggi ancora stata ufficializzata, gli li showrunner di Alfred Gough e Miles Millar hanno dichiarato alcuni importanti dettagli che siamo certi possano fare la gioia di molti fan. Secondo quanto riportato, il duo ha confermato che lo show di Netflix è già programmato non per due, ma per una potenziale serie di tre o quattro stagioni.

Durante una recente intervista con Variety, Alfred Gough e Miles Millar hanno discusso del futuro dello spin-off dedicato alla famiglia Addams pin-off. Miles Millar ha confermato che è già in atto una struttura per una seconda stagione.

Noi guardiamo sempre al futuro, e quando ci sediamo per creare uno spettacolo, idealmente guardiamo a più stagioni. Quindi esponi sempre almeno tre o quattro stagioni di potenziali trame per i personaggi. Può evolversi e cambiare. Spesso vuoi vedere su quali personaggi vuoi concertati maggiormente e sui quali ti piace scrivere. Quindi, vuoi mantenere una struttura abbastanza aperta e organica così da poterla cambiare ed evolversi, ma abbiamo sicuramente una pista abbastanza chiara di ciò che vogliamo fare nelle stagioni future.

La prima stagione su Netflix

Mercoledì è già disponibile su Netflix con la prima stagione ricca di intrighi e investigazione. Nel cast troviamo anche l’iconica Christina Ricci, che ha interpretato Wednesday Addams nel lungometraggio del 1991 e del 1993.

