Nuove teorie parlano dei viaggi nel tempo di Avengers: Endgame

Tra le tante teorie per Avengers: Endgame, la più quotata è quella dei viaggi nel tempo. Scopriamo insieme cosa gira su Reddit riguardo l'argomento.

Dieci anni, più di venti film e incassi stratosferici: i film del Marvel Cinematic Universe sono ormai un evento mondiale di alta caratura, possiamo accorgercene dalle migliaia di teorie che spopolano in rete nell’attesa dell’uscito, questo mese, di Avengers: Endgame. Una delle più interessanti gira attorno ai viaggi nel tempo, soluzione vociferata che dovrebbe sistemare i danni fatti da Thanos nel precedente film, Avengers: Infinity War.

Il problema dei viaggi nel tempo è che sono davvero difficili da gestire: così come cambiare il passato potrebbe causare giganteschi cambiamenti (Flashpoint Docet), anche gestirli in una sceneggiatura è davvero rischioso. Secondo una teoria che gira su reddit, però, sembra che la soluzione che verrà optata sarà la stessa vista in Ritorno al Futuro.

Condivisa online da u/hypedup80, questa teoria si collega a due fatti inizialmente visti come leggeri buchi di trama, presenti in Ant-Man e Doctor Strange.

Nel primo caso, non viene mai spiegato perché Hank Pym scelga Scott Lang come Ant-Man. La teoria quindi afferma che Scott, viaggiando nel regno quantico in Avengers: Endgame, parlerà al Dr. Pym e sarà egli stesso l’artefice del suo destino.

Stessa cosa in Doctor Strange: l’Antico manda Baron Mordo a cercare Doctor Strange in Kathmandu senza una ragione precisa. Magari la ragione sarà proprio che un più esperto Doctor Strange, parlando con l’Antico, spiegherà cosa succede nel futuro, dando quindi motivazione valida per addestrare il provetto Stregone.

Come sempre, parliamo di teorie: alla fine Scott Lang ruba l’armatura, magari per caso, mentre l’addestramento di Strange parte esclusivamente per dei plot device poco funzionali. Di una cosa però siamo sicuri: Avengers: Endgame cambierà completamente il Marvel Cinematic Universe, dettando un finale di un lavoro durato più di 10 anni e che, dai prossimi film, racconterà un nuovo universo e nuove storie, magari con l’ausilio dei mutanti e della famiglia di supereroi più famosa di sempre.