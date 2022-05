Da tempo ormai sappiamo che Kevin Feige, produrrà un prossimo film di Star Wars. Da quando è stato promosso presidente dei Marvel Studios nel 2007 infatti Feige ha intrapreso una rapida ascesa per diventare il produttore cinematografico con i maggiori incassi di tutti i tempi al Marvel Cinematic Universe garantendone oltre un decennio di successo senza precedenti, da Iron Man uscito nel 2008 al più recente Doctor Strange 2 nel Multiverso della Follia. Feige è sempre stato un fan accanito anche di Star Wars quindi era logico che avrebbe prodotto il prossimo film di uno dei franchise più famosi di tutti i tempi. Secondo gli ultimi aggiornamenti però alla scrittura del film non ci sarà lui ma un’altra figura ben nota. Andiamo a scoprire chi.

Chi scriverà il nuovo film di Star Wars?

Nel 2019 è stato finalmente annunciato che Feige avrebbe co-prodotto un film di Star Wars insieme alla presidente della Lucasfilm Kathleen Kennedy. Oggi è stato invece annunciato che a pensare che alla scrittura ci sarà Michael Waldron, famoso per avere lavorato alla prima stagione di Loki e in Doctor Strange 2 nel Multiverso della Follia, proprio ora nelle sale cinematografiche.

Michael Waldron, parlando del suo programma per i prossimi mesi ha infatti dichiarato di essere “un po’ impegnato a scrivere questo piccolo film di Star Wars”.

Sfortunatamente, Waldron non ha aggiunto altro sul film ma almeno è rassicurante perché conferma che il film è attualmente in produzione. In passato numerosi progetti del franchise sono stati cancellati, inclusi quelli del regista di Star Wars: Gli ultimi Jedi di Rian Johnson e dei creatori di Game of Thrones David Benioff e DB Weiss. Aspettiamo quindi nuovi dettagli sulla trama, personaggi e possibile ambientazione.

Vi ricordiamo che l’ultimo film in programma per il franchise è Rogue Squadron in uscita nel dicembre 2023. Rogue Squadron sarà diretto da Patty Jenkins e la produzione deve ancora iniziare.

