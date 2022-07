Crunchyroll ha appena annunciato che tre nuove serie anime ci terranno compagnia nei mesi più caldi dell’estate! Andiamo allora a scoprir insieme quali nuovi anime si aggiungono all’estate di Crunchyroll e se non avete ancora dato un’occhiata all’intero palinsesto estivo della piattaforma potete farlo a questo nostro articolo!

Nuovi anime si aggiungono all’estate di Crunchyroll!

Love Live! Superstar!!

Arriva su Crunchyroll Love Live! Superstar!!, il progetto multimediale sviluppato da Kadokawa Corporation, etichetta musicale Lantis e studio di animazione Bandai Namco Filmworks (precedentemente noto come Sunrise). Il progetto è il quarto capitolo del franchise di Love Live! dopo Love Live! School Idol Project, Love Live! Sunshine!! e Love Live! Nijigasaki High School Idol Club.

Sono arrivate le prime studentesse nel liceo femminile Yuigaoka, una nuova accademia costruita nell’incrocio tra Omotesando, Harajuku e Aoyama. Senza nessuna storia o veterani su cui contare, e nessuna nomea a cui appellarsi, la storia di questa scuola inizia da zero! Oltre a ciò, un gruppo di cinque ragazze guidate da Kanon Shibuya scopre “school idols”. Amo cantare! Davvero! E voglio realizzare qualcosa facendolo! Dunque i sogni di queste stelle, seppur piccole di statura, iniziano ad accumularsi… inizia così “School Idol Project” che parla di cinque ragazze che partono dal nulla e che hanno un potenziale infinito.

Extreme Hearts

Extreme Hearts è una serie originale creata e scritta da Masaki Tsuzuki, il creatore di Magical Girl Lyrical Nanoha e Dog Days, diretta da Junji Nishimura e animata da Seven Arcs.

La storia è ambientata in un futuro non troppo lontano. Gli Hyper Sports, che usano attrezzi estremi come oggetti di supporto, sono diventati delle competizioni molto popolari come hobby tra adulti e bambini. Hiwa Hayama, una cantante delle superiori, non ha nulla a che fare con gli Hyper Sports, finché un giorno un certo incidente non cambierà le cose. “Questa è la storia di come abbiamo incontrato i nostri migliori amici.”

Hanabichan ~The girl who popped out of the game world~

Hanabichan ~The girl who popped out of the game world~ è l’adattamento anime del manga Hanabi-chan wa Okuregachi di Ranpu Shirogane e Mamimu.

Universal Entertainment, un produttore di pachi-slo (slot machine da pachinko) e di giochi da pachinko, ha concepito il concetto di “commedia antropomorfica pachi-slo”.