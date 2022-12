Erano in molti a pensare che Ant-Man and the Wasp: Quantumania, terzo capitolo del franchise iniziato nel 2015, avrebbe rappresentato una delle ultime apparizioni di Paul Rudd come protagonista. Una recente indiscrezione pubblicata in un articolo da The Hollywood Reporter, invece, sembrerebbe avere risvolti molto positivi per il futuro dell’attore all’interno del Marvel Cinematic Universe.

Paul Rudd continuerà a essere Ant-Man nel futuro dell’MCU

Nell’articolo viene citata Deborah Klein, avvocato di Paul Rudd, come una delle 100 donne più influenti nell’industria cinematografica e il suo lavoro assieme al suo cliente continuerà con altri progetti (vengono specificatamente citati Ant-Man e gli Avengers). Se l’indiscrezione dovesse rivelarsi corretta, l’Ant-Man di Paul Rudd giocherà un ruolo fondamentale anche nella Fase 5 dell’MCU, soprattutto in Avengers: The Kang Dynasty.

Il primo incontro tra il membro degli Avengers e Kang il Conquistatore avverrà proprio in Ant-Man 3 e, a giudicare dall’ultimo video pubblicato in rete, non sembra molto giocare a suo favore. Come stuzzicato da Kevin Feige in passato, Kang si discosterà molto da Thanos e sarà un villain ancora più metodico e calcolatore. La sua variante buona è apparsa nel finale della prima stagione di Loki, interpretata sempre da Jonathan Majors, attore che Feige ha definito perfetto per portarsi sulle spalle il peso dell’MCU.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania sarà il primo film della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe e avrà ramificazioni importanti per il futuro. Confermato anche il ritorno nel cast di Evangeline Lilly, Michael Douglas e Michelle Pfeiffer. Tra le new entry, invece, Bill Murray in un ruolo non ancora precisato e Kathryn Newton nei panni di una Cassie Lang adulta. Gli eroi si troveranno a dover viaggiare all’interno del Regno Quantico, affrontandone le conseguenze. A dirigere il tutto ci penserà nuovamente Peyton Reed, già regista dei primi due film. Il terzo capitolo di Ant-Man arriverà nelle sale il 17 febbraio 2023.