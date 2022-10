Arriverà in esclusiva su HBO Max The Penguin, serie TV che fungerà da spinoff e al tempo stesso sequel di The Batman, pluripremiato film diretto da Matt Reeves. Nei panni di Oswald Cobblepot aka Penguin ci sarà ancora un a volta Colin Farrell, dopo la camaleontica prestazione all’interno del film (il trucco prostetico lo aveva completamente reso irriconoscibile). Nel corso di una recente intervista l’attore ha svelato nuovi dettagli sull’ambientazione e sulla linea temporale dello show.

The Penguin

The Penguin, ecco quando sarà ambientato lo spinoff di The Batman

“La serie inizia una settimana dopo gli eventi di The Batman. Gotham si trova ancora sommersa dall’acqua” ha dichiarato Farrell ai microfoni di Extra. “Ho letto la sceneggiatura del primo episodio e inizia con i miei piedi che sguazzano nell’acqua nell’ufficio di Falcone. Solo per questa scena, dopo averla letta, mi sono reso conto di come fosse tutto scritto tremendamente bene”. Colin Farrell ha poi continuato a elogiare il lavoro di Lauren LeFranc, scelta come scrittrice e showrunner della serie: “Ha fatto un lavoro straordinario fino ad ora. Sta scrivendo il tutto e dirigerà anche, si tratta di una prospettiva formidabile“.

The Penguin, descritta come una serie alla Scarface che racconterà l’ascesa al potere di Oswald Cobblepot, dovrebbe essere vietata ai minori, andando quindi al di là dei limiti imposti dal PG-13, rating con cui The Batman è uscito nelle sale. Nel progetto sarà coinvolto anche Matt Reeves, che nei mesi scorsi ha firmato un mega contratto con la Warner e si impegnerà a creare un vero e proprio universo legato al suo cavaliere oscuro (il sequel di The Batman è già stato confermato). Le riprese di The Penguin inizieranno nei primi mesi del 2023 e al momento non è ancora stata fissata una data di uscita nè si conosce il resto del cast che andrà ad affiancare Colin Farrell.