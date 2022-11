Zack Snyder, ormai sulla bocca di tutti come uno dei registi più discussi degli ultimi anni, tornerà a collaborare con Netflix per la realizzazione di Rebel Moon, epico progetto sci-fi fortemente ispirato a Star Wars e ai film di Akira Kurosawa. Fino a oggi i dettagli sulla trama erano abbastanza scarni, ma ci ha pensato lo stesso regista a diffondere una prima sinossi.

La prima sinossi di Rebel Moon, nuovo film di Zack Snyder

“Si tratta di un’opera fantasy ambientata nello spazio, la Terra non c’entra molto. C’è però una comunità su un vecchio pianeta che deve fare i conti con un gruppo di soldati provenienti da altri mondi. Vogliono essere sfamati, ma le loro richieste non avvengono con le buone e il risultato porta, molto probabilmente alla distruzione totale del villaggio. Gli abitanti decidono di ribellarsi e reclutare guerrieri in giro per la galassia che possano unirsi alla loro missione” ha spiegato Zack Snyder ospite del Preston & Steve Show. Come si vociferava in passato, la storia di Rebel Moon è ambientata su una colonia pacifica ai margini della galassia che si trova minacciata dagli eserciti del tirannico Reggente Balisarius.

Il regista ha rivelato che inizialmente Rebel Moon doveva essere un pitch creativo per un progetto più maturo ambientato nell’universo di Star Wars, poi cancellato quando Lucasfilm fu acquisita da Disney nel 2012. Nel cast del film troviamo Charlie Hunnam (Papillon), Djimon Hounsou (A Quiet Place 2), Ray Fisher (Justice League – True Detective) e Doona Bae (Silent Sea), Sofia Boutella, Jena Malone (Antebellum), Staz Nair, E. Duffy, Charlotte Maggi e Sky Yang. Snyder ha scritto anche la sceneggiatura del film insieme a Shay Hatten (già sceneggiatore di Army of the Dead) e Kurt Johnstad (co-sceneggiatore di 300). Al momento non è stata annunciata una possibile finestra di lancio di Rebel Moon. Il regista aveva già collaborato con Netflix per Army of the Dead, film che ha segnato il ritorno del regista al genere zombie e che ha creato un vero e proprio universo, ampliatosi con il prequel Army of Thieves.