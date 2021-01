Nuovi documenti della CIA parlano di esperimenti di percezione extrasensoriale

E’ stato da poco scoperto un nuovo documento della CIA che descrive in dettaglio alcuni peculiari esperimenti effettuati dai russi alla fine degli anni ’80, riguardo la telepatia e le percezioni extrasensoriali.

Nella famosa serie di Netflix Stranger Things, gli ufficiali dell’intelligence usavano metodi psichici nel tentativo di raccogliere informazioni sui nemici, o forse sconfiggerli sul campo di battaglia e sembra proprio che i russi abbiano provato a fare lo stesso.

Il documento della CIA, pesantemente redatto e reso disponibile da The Black Vault, racconta di come il governo russo avesse lanciato diversi esperimenti negli anni ’80, per provare che malattie e disturbi possano alterare psichicamente gli esseri umani.

In uno dei casi descritti, circa 3.000 pazienti dell’Istituto di medicina clinica e sperimentale, situato nella città siberiana di Novosibirsk, hanno partecipato a un esperimento e sono stati tenuti a dieta speciale e regime di riposo. Si può, infatti, leggere nel documento:

Per chi non lo sapesse, “percezione extrasensoriale” è un termine coniato da Rudolf Tischner per descrivere potenziali abilità psichiche come la telepatia, la precognizione o la chiaroveggenza.

Le informazioni declassificate descrivono anche in dettaglio come si sono svolti alcuni degli esperimenti, con i pazienti che sedevano nel mezzo di una stanza tra “due specchi concavi” appesi alle pareti uno di fronte all’altro.

Potete leggere il documento integrale cliccando sulla fonte all’interno del tweet qua sotto:

Six years ago, I discovered the @CIA had multiple documents on Extrasensory Perception or ESP – but they were classified.

Recently, I finally pried one loose with a Mandatory Declassification Review request, but the other remains classified.

Here it is:https://t.co/ofIQOHB6Zn

— 🇺🇸 T̷h̷e̷ ̷B̷l̷a̷c̷k̷ ̷V̷a̷u̷l̷t̷ 🇺🇸 (@blackvaultcom) January 25, 2021