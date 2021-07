Nuovi indizi sulla seconda stagione di Masters of the Universe: Revelation

Se vi è piaciuta la prima serie di Masters of the Universe: Revelation, andata in streaming da pochi giorni su Netflix, abbiamo delle belle notizie per voi! Infatti, il regista Kevin Smith ha rilasciato sui social un paio di dichiarazioni a proposito di una seconda stagione che fanno davvero ben sperare.

Stando a quanto riportato, i fans hanno chiesto a gran voce la realizzazione di una seconda stagione di questo seguito della serie MOTU. Di contro, Smith ha pubblicato un tweet dove afferma che il seguito di quanto abbiamo potuto vedere con la prima stagione, è attualmente in fase di lavorazione, quindi Masters of the Universe: Revelation ha la certezza di poter continuare almeno per un’altra manciata di episodi e, stando sempre a quanto dice Smith, potremo anche tornare a goderci uno scontro come si deve , anche piuttosto brutale, tra He-Man e SkeleGod!

Thank you! @bearmccreary just recorded the live orchestra score for episode 10 and we finished the sound mix on Ep 8. So @MastersOfficial Revelation Part 2 is officially picture-locked, nearly wrapped, and ready to go! (And SPOILERS!!! Both He-Man vs SkeleGod fights are brutal.) https://t.co/mePwH5jtIC — KevinSmith (@ThatKevinSmith) July 25, 2021

A quanto sembra, questa seconda parte della nuova storia riguardante i Masters of the Universe: Revelation, ha già un comparto sonoro e musicale definito. A breve quindi, potremmo anche avere qualche notizia in più sulle restanti componenti della realizzazione.

Sempre secondo le indiscrezioni del regista, i lavori in merito starebbero progredendo a velocità piuttosto spedita. Non è quindi da escludere a priori una seconda serie messa in onda entro pochi mesi, mossa che senza dubbio, risulterebbe molto efficace per non andare sprecata l’attuale ondata di entusiasmo dovuta al ritorno sul piccolo schermo di uno dei franchise più amati degli anni ’80.