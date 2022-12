L’evento Jump Festa ’23 ha rivelato maggiori dettagli sull’adattamento anime di Ayakashi Triangle di Kentaro Yabuki. Lo staff dell’anime ha rivelato un nuovo teaser trailer che presenta i nuovi membri del cast e una nuova key visual.

Iniziamo con la key visual della serie animata di Ayakashi Triangle:

I membri del cast che interpreteranno personaggi secondari rivelati durante l’evento sono:

I protagonisti principali della serie sono:

L’annuncio è stato fatto grazie a questo nuovo trailer:

La serie sarà presentata in anteprima in Giappone su Tochigi TV, Gunma TV e BS11 il 10 gennaio alle ore 1:00, prima di essere trasmessa su Tokyo MX, TV Aichi e YTV più tardi quella notte. La distribuzione della serie al di fuori del Giappone sarà curata da Crunchyroll.

In Italia, il manga di Ayakashi Triangle è edito da Star Comics (acquistate i volumetti del manga di Ayakashi Triangle qui su Amazon), che ne descrive così la sinossi:

Il ninja esorcista Matsuri Kazamaki e la sua amica d’infanzia Suzu Kanade provano un’evidente infatuazione reciproca mai dichiarata, ma se Matsuri è tanto abile in battaglia quanto timido e imbranato nelle questioni di cuore, Suzu invece è più consapevole e determinata. Peccato che la formosa ragazza, per qualche motivo, sembri risultare particolarmente appetitosa per gli spiriti maligni chiamati “ayakashi”. Per difenderla dalle loro grinfie Matsuri non esita a incrociare le lame addirittura con il loro re, lo scaltro demone-gatto Shirogane. Inizia quindi uno scontro dagli esiti del tutto imprevedibili. Riuscirà Matsuri a proteggere la sua amata Suzu? E come si evolverà il loro rapporto, proprio ora che lei si era fatta coraggio e aveva deciso di farsi avanti?