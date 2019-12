Nuovi set e livelli multiplayer: ecco le novità Lego Hidden Side 2020

Novità in arrivo per il nuovo anno per la serie Lego Hidden Side. La linea di Lego che fonde la classica esperienza di gioco analogico e gioco digitale, grazie alla tecnologia della Realtà Aumentata riserverà alcune sorprese nel 2020.

Nel 2020 la serie Hidden Side riceverà 6 nuovi set in cui sarà possibile esplorare nuove aree di Newbury e proseguire l’avvincente caccia ai fantasmi che la infestano, grazie all’app dedicata. Ma le novità non si fermeranno qui, infatti le avventure di Jack e Parker proseguiranno con una nuova modalità multiplayer dell’app, che permetterà di fruire l’esperienza di gioco digitale in un modo nuovo.

I livelli multiplayer saranno implementati da subito nei nuovi set del 2020, successivamente anche nei set del 2019, e potranno essere giocati sia in locale, da giocatori riuniti nella stessa stanza, sia online: a seconda della modalità scelta sarà così possibile interagire digitalmente con lo stesso set.

Per i gruppi di giocatori che si riuniranno in locale sarà possibile scegliere la modalità “Cacciatore di fantasmi”, mentre chi sceglierà di giocare online accederà alla modalità “Fantasma” dove, insieme ad altri giocatori, sarà impegnato a dare filo da torcere ai giocatori impegnati nella caccia ai fantasmi.

Di seguito l’elenco dei nuovi set Lego Hidden Side:

70427 – Portal/Welcome to the Hidden Side

70428 – Jack’s Beach Buggy

70429 – El Fuego’s Stunt Airplane

70430 – Newbury Underground Station

70431 – The Lighthouse of Darkness

70432 – Ghost Fair

70427 – Portal/Welcome to the Hidden Side

In questo set Jack, Axel Chops, Scrimper e Waylon saranno impegnati in una missione spettrale ambientata all’ingresso della metropolitana. 70427 – Portal/Welcome to the Hidden Side avrà un prezzo di 19,99 euro e conterrà 189 pezzi e 4 minifigure, che vi permetteranno di assemblare l’ingresso della metropolitana di Newbury, che in versione spettrale si trasformerà in un sinistro albero fantasma.

70428 – Jack’s Beach Buggy

Questo set da 170 pezzi avrà un costo di 19,99 euro, conterrà 3 minifigure – Jack, Parker e lo spettro a due teste Scott Francis – e vi permetterà di ricostruire la beach buggy di Jack, una pompa di benzina.

70429 – El Fuego’s Stunt Airplane

Un duello aereo in cui l’aeroplano El Fuego e Jack dovranno vedersela con i fantasmi. 70429 – El Fuego’s Stunt Airplane conterrà 295 pezzi, 4 minifigure e avrà un costo di 29,99 euro.

70430 – Newbury Underground Station

Jack, Parker e Pete Peterson dovranno farsi coraggio ed addentrarsi all’interno della stazione della metropolitana di Newbury, esplorarla e svelare i misteri che nasconde. 70430 – Newbury Underground Station conterrà 348 pezzi, 4 minifigure ed avrà un prezzo di 29,99 euro.

70431 – The Lighthouse of Darkness

In questo set Jack e Parker esploreranno il faro maledetto, alla ricerca del suo spettrale guardiano. 70431 – The Lighthouse of Darkness conterrà 540 pezzi, necessari per costruire il faro e una piccola moto d’acqua, 5 minifigure e avrà un prezzo di 49,99 euro.

70432 – Ghost Fair

Cosa c’è di più spaventoso di un luna park stregato? Questo set Lego Hidden Side vedrà Jack e Parker alle prese con delle sinistre montagne russe e dei giostrai davvero poco amichevoli. 70432 – Ghost Fair conterrà 466 pezzi, 5 minifigure e avrà un prezzo di 49,99 euro.