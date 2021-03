Nuovi set LEGO Batman avvistati sul sito di un rivenditore vietnamita

Il rivenditore vietnamita mykingdom ha caricato sul proprio sito e-commerce le immagini di due nuovi set LEGO DC Comics Batman. Curiosi di scoprire quali?

Batman vs The Joker: Batmobile Chase (codice: 76180)

Joker ha incatenato la sua potente auto Hot Rod alla cassaforte di una banca per poterla estrarre e rubare i contanti chiusi all’interno. Batman accorre sulla scena con la sua Batmobile, aiutato da Batgirl che arriva su uno skateboard. Progettato specificamente per i bambini dai 4 anni in su (4+), include uno speciale telaio monoblocco che farà da mattoncino di partenza, agevolando la costruzione da parte dei piccoli appassionati. Il set include le minifigure di Batman, di Batgirl e di Joker, oltre ai modelli costruibili della Batmobile e dell’auto Hot Rod di Joker. Fanno inoltre parte del set la riproduzione del caveau di una banca, di una cassaforte e una serie di autentici dettagli extra. Il set è dedicato ai costruttori più piccoli, come tutti i set Junior 4+. Prezzo consigliato: € 29,99. Pezzi: 136.

Batman Classic TV Series Batmobile (codice 76188)

Il set include la versione rivisitata e aggiornata della Batmobile protagonista della serie TV classica degli anni ’60 già inclusa nel grande playset LEGO DC Comics #76052 Batman Classic TV Series – Batcave (» Clicca qui per acquistare il set su Amazon.it), ovvero questa:

La nuova versione del modello della Batmobile include caratteristiche quali il classico abitacolo diviso in due, l’iconico Bat-telefono, due lancia-plate estraibili (si possono sostituire tra loro gli elementi che completano il cofano motore e le due armi lancia-plate), vano bagagli apribile, doppio terminale di scarico e targhetta identificativa con le caratteristiche del modello. Il set include anche le minifigure di Batman e di Joker. Prezzo consigliato: € 39,99. Pezzi: dato sconosciuto.

Non è un periodo particolarmente fortunato per il Gruppo LEGO per quanto riguarda la gestione delle informazioni riservate (in gergo, i leaks – ovvero le indiscrezioni sui set in uscita):