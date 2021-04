In arrivo i nuovi set LEGO VIDIYO

Il Gruppo LEGO e da UMG – Universal Music Group hanno presentato ieri i nuovi set del tema LEGO VIDIYO, che si aggiungono a quelli presentati lo scorso mese di marzo e con i quali sarà possibile aggiungere infinite possibilità di gioco con nuovi palcoscenici costruibili, due nuovi personaggi con le rispettive BeatBoxes e una nuova serie di ulteriori dodici Bandmates, aumentando così le possibilità creative con nuovi generi musicali, con nuovi effetti speciali e con nuove ambientazioni sceniche per quanto riguarda i video musicali realizzabili con la APP dedicata. Andiamo a scoprirli insieme?

I palcoscenici costruibili

Sono cinque i modelli costruibili di palcoscenico che vanno ad unirsi ai set delle BeatBoxes lanciati a marzo di quest’anno:

Ciascun modello di palcoscenico permette ai bambini di realizzare uno sfondo costruito in mattoncini nel quale ambientare i propri video, sbloccando nel contempo fantastici sfondi digitali e altoparlanti virtuali che è possibile posizionare a piacimento e con i quali personalizzare i video musicali.

Presentando i nuovi set, il LEGO Design Manager Ross Christopher Haynes ha dichiarato:

“Siamo entusiasti di svelare questi fantastici modelli di palco come parte della line-up LEGO VIDIYO perché dimostrano l’armonia tra la costruzione fisica LEGO e il gioco digitale. Non solo sono divertenti da costruire e con cui giocare, con i membri della band in minifigure, ma servono anche come sfondi ideali per aggiungere un tocco in più ai video dei bambini!”

Le due nuove BeatBoxes

Sono due le nuove nuove BeatBoxes che si aggiungono al cast di LEGO VIDIYO:

Ciascuna delle due, come le precedenti, contiene la minifigure che rappresenta il corrispondente genere musicale, uno scanning-stage da usare per e con l’APP, due BeatBits speciali (che sono unici per la BeatBox specifica) e 14 BeatBits assegnati in modo casuale. I bambini potranno quindi sia creare nuovi video musicali dei quali saranno protagonisti i due nuovi personaggi, sia creare nuove e fantastiche band aggiungendole alle Band già create in precedenza combinando i sei personaggi delle BeatBox precedentemente acquistate. Chi dice che non si possa avere ad esempio una band Monster Metal con un chitarrista Pirate Punk e cantanti Fairy Folk? L’arrivo di questi due nuovi personaggi rende più ampia la gamma di abiti e stili, di copertine di album, di effetti audiovisivi e di passi di danza da poter utilizzare per la creazione dei video musicali!

I nuovi Bandmates

A completare la scuderia di personaggi principali (BeatBoxes) e comprimari (Bandmates), arriva una nuova serie di 12 personaggi collezionabili, ciascuno (come quelli della serie precedente) dei quali è dotato di un BeatBit unico e di due BeatBit scelti a caso. Ogni BeatBit offre un nuovo elemento da utilizzare nei video musicali da creare con la APP: da piante aliene a suoni di chitarra acustica e persino alcuni fenicotteri danzanti. Le possibilità sono infinite, e non ci saranno due video uguali!

I nuovi set saranno tutti disponibili a partire dal 1° giugno, fatto salvo per la nuova serie di 12 Bandmates collezionabili, che sarà in vendita dal prossimo 1° ottobre.

L’aggiunta di questi nuovi set a quelli che hanno debuttato a marzo, porta il sistema LEGO VIDIYO ad un totale di otto BeatBox unici, 24 Bandmates e 46 personaggi unici, che i bambini possono rendere protagonisti dei propri video musicali, compresa con la straordinaria selezione di 134 effetti BeatBit che, tra gli altri, l’Horse Carousel, il Monster Organ, la Magic Spell e il Trapped in Jelly per citare solo alcuni dei nuovi BeatBits.

A febbraio, l’etichetta Astralwerks di Universal Music Group e il Gruppo LEGO si sono uniti per presentare al mondo L.L.A.M.A., il cui nome è l’acronimo di Love, Laughter And Music Always. L.L.A.M.A. è il primo artista a pubblicare una canzone tramite VIDIYO, la contagiosa “Shake“, che vede la partecipazione del tre volte vincitore del GRAMMY NE-YO e della nuova arrivata Carmen DeLeon. Insieme ai nuovi prodotti LEGO VIDIYO, UMG aggiorna e aggiunge continuamente brani, con i suoi impareggiabili artisti in tutto il mondo, all’APP VIDIYO. Ogni canzone è stata programmata per lavorare in modo intuitivo con tutti i BeatBits assicurando un collegamento armonioso, compresi gli effetti musicali speciali che corrispondono al ritmo della traccia, dando ai bambini un incredibile livello di personalizzazione creativa dell’audio. È stata una primavera impegnativa per L.L.A.M.A: dopo essere apparso sul ‘New Music Friday‘ di Spotify in 20 paesi e sul ‘New Music Daily‘ di Apple in 41 paesi ed essere apparso su Rolling Stone, Paper Mag e People, il DJ ha seguito il suo debutto televisivo sia su The Voice nel Regno Unito che sui Teen Choice Awards di Nickelodeon negli Stati Uniti. Ha finito il mese ballando sui gradini della Sydney Opera House con INXS e Baker Boy, girando un video per il singolo di successo globale della band, “New Sensation“.

I nuovi set LEGO VIDIYO in dettaglio

LEGO VIDIYO #43108 Bandmates | € 4,00 cad. (dal 1° ottobre)

Ciascun personaggio Bandmates ha una propria personalità e include 3 Betbits. I nuovi personaggi sono:

Zombie Dancer

DJ Beatbox

Slime Singer

DJ Captain

Alien Dancer

Karaoke Mermaid

Dragon Guitarist

Vampire Bassist

Puppy Singer

DJ Rasp-Beary

Discowgirl Guitarist

Carnival Dancer.

» Acquistabili su LEGO Shop dal 1° ottobre 2021

LEGO VIDIYO #43109 Metal Dragon BeatBox | € 19,99 (dal 1° giugno)

Include la minifigure di Metal Dragon, 14 BeatBits casuali e 2 BeatBits speciali (l’effetto sonoro Monster Organ e l’effetto visivo Lava ardente). I set BeatBox sono portatili per poterli avere sempre con sè e possono essere decorati esternamente con gli elementi LEGO inclusi nel set. In particolare, questo set si può decorare con la sagoma di un castello, di una testa di drago o di un microfono… piuttosto che un qualunque altro design si voglia o si possa costruire. Gli effetti BeatBits includono tra gli altri l’effetto sonoro Rock Opera e l’effetto visivo del fuoco. Misure: oltre 8 cm di altezza, 7 cm di lunghezza e 11 cm di larghezza.

» Clicca qui per acquistare il set (dal 1° giugno 2021)

LEGO VIDIYO #43110 Folk Fairy BeatBox | € 19,99 (dal 1° giugno)

Include la minifigure di Folk Fairy, 14 BeatBits casuali e 2 BeatBits speciali (l’effetto magico che trasforma i Bandmates in oggetti casuali e l’effetto visivo della foresta magica). I set BeatBox sono portatili per poterli avere sempre con sè e possono essere decorati esternamente con gli elementi LEGO inclusi nel set. In particolare, questo set si può decorare con la sagoma delle ali di una fata, di un fiore, di un violino… piuttosto che un qualunque altro design si voglia o si possa costruire. Gli effetti BeatBits includono tra gli altri l’effetto magico che trasforma i Bandmates in oggetti casuali e l’effetto visivo della foresta magica. Misure: oltre 8 cm di altezza, 7 cm di lunghezza e 9 cm di larghezza.

» Clicca qui per acquistare il set (dal 1° giugno 2021)

LEGO VIDIYO #43111 Candy Castle Stage | € 29,99 (dal 1° giugno)

Include le due minifigure di Candy Ballerina e di and Blue-beary Guitarist complete di accessori, 14 BeatBits casuali e 2 BeatBits speciali (l’effetto visivo carousel horses e i passi di danza top hat & cane). Scambiando tra loro le teste costruibili che fanno parte del palcoscenico, si può far cambiare lo scenario dei video musicali VIDIYO. Ad esempio creando una foresta di gelato digitale o uno sfondo di canyon di cioccolato scambiando tra loro le teste del topolino e dello scoiattolo. Misure: oltre 13 cm di altezza, 14 cm di lunghezza e 17 cm di larghezza.

» Clicca qui per acquistare il set (dal 1° giugno 2021)

LEGO VIDIYO #43112 Robo HipHop Car | € 29,99 (dal 1° giugno)

Include le due minifigure di Sing Bot e di Bass Bot complete di accessori, 14 BeatBits casuali e 2 BeatBits speciali (l’effetto sonoro robot e l’effetto visivo graffiti artwork). Scambiando tra loro le teste costruibili che fanno parte del palcoscenico, si può far cambiare lo scenario dei video musicali VIDIYO. Ad esempio creando un garage high-tech digitale o uno sfondo da parcheggio per graffiti. Misure: oltre 8 cm di altezza, 18 cm di lunghezza e 12 cm di larghezza.

» Clicca qui per acquistare il set (dal 1° giugno 2021)

LEGO VIDIYO #43113 K-Pawp Concert | € 49,99 (dal 1° giugno)

Include le tre minifigure di Bunny Guitarist, Kitten Keytaris e Flying Unicorn Singer complete di accessori, 14 BeatBits casuali e 2 BeatBits speciali (l’effetto speciale costumi coordinati, l’effetto visivo filtro nero e rosa e i passi di danza K-Pop). Scambiando tra loro le teste costruibili che fanno parte del palcoscenico, si può far cambiare lo scenario dei video musicali VIDIYO, ad esempio scambiando la testa dell’unicorno con la testa di gatto per vedere cambiare gli sfondi dei video. Misure: oltre 13 cm di altezza, 14 cm di lunghezza e 30 cm di larghezza.

» Clicca qui per acquistare il set (dal 1° giugno 2021)

LEGO VIDIYO #43114 Punk Pirate Ship | € 69,99 (dal 1° giugno)

Include le tre minifigure di Squid Drummer, Shark Guitarist e Mermaid Violinist complete di accessori, 14 BeatBits casuali e 3 BeatBits speciali (l’effetto speciale surfa su uno squalo, l’effetto visivo saluto con cannone e i passi di danza ballo dei pirati). Scambiando tra loro le teste costruibili che fanno parte del palcoscenico, si può far cambiare lo scenario dei video musicali VIDIYO, ad esempio scambiando la testa del teschio con la testa di squalo o scambiando gli altoparlanti del forziere del tesoro con dei cannoni. Misure: oltre 19 cm di altezza, 24 cm di lunghezza e 18 cm di larghezza.

» Clicca qui per acquistare il set (dal 1° giugno 2021)

LEGO VIDIYO #43115 The Boombox | € 99,99 (dal 1° giugno)

Include le quattro minifigure di Alien Singer, Leopard Guitarist, Fairy Singer e Vampire Guitarist complete di accessori, 14 BeatBits casuali e 4 BeatBits speciali (moto, fuoco magico, costume di vernice al neon e musica in stile synthwave). Scambiando tra loro le teste costruibili che fanno parte del palcoscenico, si può far cambiare lo scenario dei video musicali VIDIYO, ad esempio creando 4 diverse combinazioni di teste costruibili, altoparlanti costruibili e luci, ciascuno ispirato ad un diverso genere musicale. L’iconico Boombox in scala reale si trasforma nel più grande dei palcoscenici LEGO VIDIYO, le cui misure sono oltre 16 cm di altezza, 23 cm di lunghezza e 35 cm di larghezza.

» Clicca qui per acquistare il set (dal 1° giugno 2021)

Per chi si fosse perso i set precedenti, li riassumiamo qui di seguito.

I Beatboxes

I sei BeatBox che debutteranno il 1° marzo sono:

#43102 Candy Pop , nel Candy Mermaid BeatBox (genere musicale: Pop ) | 19,99 euro su lego.com

, nel Candy Mermaid (genere musicale: ) su lego.com #43103 Pirate Punk , nel Punk Pirate BeatBox (genere musicale: Punk ) | 19,99 euro su lego.com

, nel Punk Pirate (genere musicale: ) su lego.com #43104 Alien DJ , nella Extra Terrestrial Dance Music BeatBox (genere musicale: Elettronica, Techno, Dance ) | 19,99 euro su lego.com

, nella Extra Terrestrial Dance Music (genere musicale: ) su lego.com #43105 Party Llama , nel Party Llama BeatBox (genere musicale: Tropicon ) | 19,99 euro su su lego.com

, nel Party Llama (genere musicale: ) su su lego.com #43106 Unicorn DJ , nel Unicorn DJ BeatBox (genere musicale: K-pop ) | 19,99 euro su su lego.com

, nel Unicorn DJ (genere musicale: ) su su lego.com #43107 Robot Break-dancer, nell’HipHop Robot BeatBox (genere musicale: Hip Hop) | 19,99 euro su su lego.com

I Bandmates

Ai set di cui sopra, si aggiungono i 12 personaggi Bandmates (codice #43101) | 4,99 euro cad. su lego.com

Red Panda Dancer

Cotton Candy Cheerleader

Shark Singer

Bunny Dancer

Discowboy Singer

Genie Dancer

Samurapper

DJ Cheetah

Ice Cream Saxophonist

Alien Keytarist

Banshee Singer

Werewolf Drummer

(ciascun set/mistery box include le istruzioni e un opuscolo da collezione)