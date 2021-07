Nuovi vestiti, armi e poteri per la Harley Quinn di The Suicide Squad

Harley Quinn, c’è poco da dire a riguardo, è una dei personaggi cardine di The Suicide Squad. In questa sua ultima incarnazione cinematografica, firmata dal regista James Gunn, la nostra amata Harley non solo potrà sfoggiare un guardaroba ricco e variegato, tanto da far impazzire qualsiasi fashion influencer, ma disporrà anche di un arsenale davvero di massimo rispetto!

Sul set del nuovo film targato DC, l’interprete della bella Harley, la splendida Margot Robbie, ha precisato che il suo personaggio si presenterà alla “prova del fuoco” con una sorta di abito da sera, outfit che subirà non pochi stravolgimenti durante l’intera durata della storia. E questo, non riguarda soltanto i vestiti, ma anche le varie armi che Harley non avrà timore di usare durante il film!

In The Suicide Squad, vedremo Harley Quinn iniziare la storia in versione “glamour”, con l’abito rosso che si può intravedere in alcuni trailer, abito che subirà delle modifiche sostanziali (e “distruttive”) durante tutto lo svolgersi della vicenda, arrivando a contare ben tre “versioni” dello stesso vestito. Sempre più ridotte, per la gioia dei fans.

Secondo Margot Robbie, ogni pezzo del vestito di Harley che sparisce, corrisponde a un preciso stato d’animo e di accrescimento del personaggio, non collegato solamente a una sorta di strip tease che avanza sempre di più man mano che si combatte.

Ma Harley Quinn non avrà soltanto un nuovo vestito in The Suicide Squad… Oltre alle aggiunte stilistiche, la ex compagna del Joker avrà anche a sua disposizione una sorta di super potere, la Harley Vision. In pratica, una percezione aumentata della realtà, rivisitata dalla mente folle di Harley, che le permetterà di captare elementi che gli altri non vedono, il tutto sotto forma di visioni folli di arcobaleni, uccellini e amenità similari!

Se questo espediente verrà utilizzato in maniera ragionata, potrebbe aggiungere a The Suicide Squad, in uscita il prossimo 6 agosto, un tocco di follia in più, che decisamente male non fa!